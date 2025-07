BOLLINO NERO – Due morti in poche ore sotto il sole: bagnanti stroncati dal caldo di questi giorni | Scatta l’allerta in tutte le spiagge

L’ennesima tragedia ha sconvolto la comunità: altri bagnanti non sono riusciti a superare il caldo infernale.

Ogni anno si ripetono gli stessi episodi, che devastano comunità intere. E anche stavolta le spiagge italiane non hanno fatto sconti. Nel periodo estivo milioni di italiani vi si fiondano con la voglia di trascorrere qualche ora all’insegna del relax e della tranquillità.

Tuttavia, con le recenti ondate di caldo, sempre più devastanti, si corre il rischio di sentirsi male e perfino finire in ospedale. In questa circostanza, i soggetti più a rischio sono i bambini e gli anziani, a causa del loro sistema immunitario più debole rispetto al resto della popolazione.

Durante i mesi estivi, sono numerosi i casi di malori e perfino decessi tra i bagnanti, che fino a qualche minuto prima si stavano godendo l’aria di mare in compagnia di amici e famigliari, come è accaduto poco fa a due uomini, che hanno perso la vita a qualche ora di distanza l’uno dall’altro.

Una tragedia senza fine

In questi giorni un caldo devastante sta perseguitando gli italiani, complice l’ondata africana che ha raggiunto gran parte della penisola, dove si è assistito a dei picchi di temperatura di 40 gradi. Tale condizione può limitare in modo notevole la vita quotidiana, soprattutto per le fasce d’età più avanzate.

Il dramma però è quello che si sta svolgendo lungo il litorale italiano, e nello specifico all’altezza di Fano, un comune marchigiano in provincia di Pesaro ed Urbino. Qui in una giornata due bagnanti hanno perso la vita. Ma scopriamo nel dettaglio come sono andate le cose.

Due decessi inaspettati

Nonostante i tentativi di soccorso, entrambi hanno perso la vita. Il primo, un ottantenne di Fano, si trovava nella spiaggia libera di Sassonia, quando intorno alle undici, si è accasciato in acqua, mentre si trovava a pochi metri dalla riva. A seguire c’è un stato un lungo tentativo di rianimazione, ma non c’è stato niente da fare.

Nel tardo pomeriggio la stessa sorte è toccata a un uomo sulla cinquantina, anche lui nativo di Fano. Mentre stava camminando nella zona dell’Arzilla, è caduto improvvisamente. I soccorsi sono prontamente intervenuti, incluso il bagnino, un medico e un’infermiera che si trovavano già sul posto. Nonostante gli sforzi, il bagnante è deceduto.