Roma, nuovo Open Day CIE sabato 5 luglio

Sabato 5 luglio torna l’Open Day dedicato al rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), con aperture straordinarie degli uffici anagrafici e di alcuni punti di rilascio della Capitale.

Open Day CIE, i dettagli

In questa occasione saranno operativi l’ufficio anagrafico del Municipio III in via Fracchia 45, gli ex PIT di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune e il punto di rilascio in via Petroselli 52. Per quanto riguarda il Municipio III, gli orari di apertura saranno dalle 8 alle 13, mentre per gli ex PIT e Via Petroselli gli orari saranno dalle 8:30 alle 14:00.

Gli sportelli non saranno aperti di domenica: si precisa infatti che, a causa di interventi di manutenzione sulla piattaforma online del Ministero dell’Interno, l’open day sarà limitato alla sola giornata di sabato 5 luglio. I lavori sulla piattaforma Agenda CIE sono previsti tra le ore 15:00 di sabato e le ore 18:00 di domenica 6 luglio.

Per richiedere la CIE durante l’open day è necessario prenotare un appuntamento tramite il sito ufficiale Agenda CIE del Ministero dell’Interno. Le prenotazioni saranno disponibili a partire dalle ore 9:00 di venerdì 4 luglio, fino ad esaurimento posti.

Open Day CIE, cosa occorre

Il giorno dell’appuntamento è necessario presentarsi con la prenotazione confermata, una fototessera recente, una carta di pagamento elettronico (per il pagamento della tariffa) e il documento di identità attualmente in possesso (se scaduto o in scadenza).

Ogni settimana, le informazioni relative agli open day vengono aggiornate sul portale di Roma Capitale: si consiglia di consultare regolarmente la Home Page per verificare le sedi e le date disponibili per il rilascio della CIE.