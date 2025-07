Roma, riaprono i Giardini dell’Acqua Paola e riparte “Eventi a Fontana”: ecco quando

Il Municipio Roma I Centro Storico riporta nuova vita ai Giardini dell’Acqua Paola, la splendida terrazza verde che sovrasta il celebre Fontanone del Gianicolo. Nei mesi di luglio e settembre questo luogo carico di storia diventerà nuovamente un polo culturale d’eccezione grazie alla quarta edizione di “Eventi a Fontana”, una rassegna che regalerà al pubblico serate di teatro, musica, incontri letterari e molto altro, il tutto a ingresso gratuito.

Eventi a Fontana, il programma

La manifestazione è promossa dal Municipio e curata dall’Associazione Il Posto delle Fragole, con la direzione artistica di Gabriele Manili. Per l’occasione sarà aperto anche il giardino interno, solitamente non accessibile, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’opportunità unica per godersi momenti di cultura e relax in uno dei panorami più suggestivi della Capitale.

“Siamo felici di restituire questo luogo straordinario alla comunità con una programmazione ricca e inclusiva” – ha dichiarato l’Assessora alla Cultura, Giulia Silvia Ghia. – “L’obiettivo è far riscoprire Roma attraverso l’arte e la condivisione, offrendo spazi di incontro e bellezza per tutti”.

La rassegna propone un calendario variegato che si rivolge a pubblici di tutte le età:

Venerdì 4 luglio – ore 21

LIBERI SEMPRE – Concerto-reading per riflettere sugli 80 anni dalla Liberazione con la storica Michela Ponzani e il ghostwriter Valerio De Filippis, accompagnati da musicisti dal vivo.

Sabato 5 luglio – ore 21

DONNE CHE RESISTONO – Presentazione del libro di Michela Ponzani, con dialogo insieme all’Assessora Ghia, per celebrare il coraggio femminile nella storia.

Martedì 8 luglio – ore 21

CONTROLUCE – Spettacolo teatrale di Alice Migliarini e progetto Asyle tra letture e musica, per esplorare identità e percezioni.

Mercoledì 9 luglio – ore 21

SCHEGGE DI SHAKESPEARE – Un viaggio emozionante nel mondo del Bardo con Stefano Mondini e Giulia Di Turi, accompagnati da chitarra dal vivo.

Giovedì 10 luglio – ore 18.30

IL TEVERE E IL GIUBILEO – Presentazione del libro di Rosario Pavia, con interventi di esperti e assessori sul rapporto tra fiume, città e memoria.

Venerdì 11 luglio – ore 21

PER FARLA FRANCA – Omaggio teatrale a Franca Valeri, di e con Paola Lorenzoni e Nicola Buffa.

Sabato 12 luglio – ore 21

AMORE AL QUADRATO – Duello tra arte e teatro con Gabriele Manili e Valeria Danesi.

Mercoledì 16 luglio – ore 21

UP! UP! – Improvvisazione teatrale a favore delle attività di clownterapia di Magicaburla ETS.

Venerdì 18 luglio – ore 21

VOLEVO ESSERE AMBRA (e invece sono solo pallida) – Spettacolo teatrale di Shara Guandalini sulle esperienze di una generazione.

Sabato 19 luglio – ore 21

SERATA PER PAOLO BORSELLINO – Omaggio al giudice nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, a cura di Gabriele Manili e Angela Iantosca.

Sabato 26 luglio – ore 21

QUANDO MALE DICO – Spettacolo di Alessandra Merico che affronta, con ironia e coraggio, temi del femminismo contemporaneo.

Ci sono anche degli appuntamenti fissi: il lunedì alle 19.30 andrà in scena il Laboratorio Teatrale con Gabriele Manili, mentre il martedì è tempo di “Consigliansi Libri – Letture libere” (tranne l’8 luglio). Il mercoledì, invece, ci sarà una sessione di Yoga con Shabad Kaur, e il giovedì “Book Crossing” per scambiare libri e godere del fantastico panorama. Il programma completo e gli aggiornamenti sono disponibili sulle pagine social del Municipio Roma I e dell’Associazione Il Posto delle Fragole.