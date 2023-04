Carta d’identità elettronica sullo smartphone, ecco come averla

Avere la propria Carta D’identità elettronica sempre a disposizione sullo smartphone, per mostrarla qualora dovesse servire, e per non rischiare di perderla o dimenticarla, è possibile. Ecco come.

Carta d’identità elettronica sullo smartphone, tutti i passaggi

Innanzitutto occorre accertarsi che lo smartphone sia dotato di dispositivo NFC, un componente che permette la comunicazione tramite infrarossi. E’ necessario poi scaricare l’app CieID predisposta a questa specifica funzione sul proprio dispositivo munito di NFC dal proprio store.

A questo punto, comparirà la scritta “Registra la tua carta”, una volta selezionata viene chiesto l’inserimento del codice PIN. Le prime cifre del PIN si trovano sulla presentazione della domanda, mentre le ultime 4 sono presenti sul documento allegato alla carta che il servizio postale ha mandato all’indirizzo dell’utente.

Attivare quindi la funzionalità NFC sullo smartphone e dopo aver inserito il PIN interamente, avvicinare la carta l’identità “fisica” allo smartphone, così da confermare l’associazione del documento col dispositivo.

