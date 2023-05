E’ il raggiungimento del massimo risultato possibile in relazione a un determinato scopo. Si chiama ottimizzazione, è una parola molto in voga nella telematica età contemporanea, soprattutto per chi si occupa di scrittura con l’utilizzo di piattaforme atte a migliorare le prestazioni online come Semrush.

Computer

L’importanza per informazioni e parole chiave

Il servizio consente di individuare informazioni e parole chiave online, raccolte da motori di ricerca. E’ infatti oggi molto importante, se non fondamentale, servirsi di piattaforme come Semrush, per migliorare l’individuazione delle necessità di un pubblico eterogeneo, esigente e sempre più alla ricerca di risposte specializzate.

Semrush diviene oggi praticamente imprescindibile, soprattutto nella stesura di contenuti di aziende, perché consente di individuare le cosiddette metriche. Si tratta di quei dati che mettono in risalto volume di ricerca e il costo per click.

La Roi (RETURN OF INVESTIMENT)

Piattaforma in costante e continua evoluzione, Semrush ha annunciato anche le ultime novità. E’ il caso per esempio della ROI (return on investment) della SEO. Questo misura il ritorno sull’investimento di tutte le attività SEO. E’ dunque davvero irrinunciabile per i titolari di attività commerciali e professionisti che lavorano in agenzie.

Questo strumento consente di individuare il rapporto che si crea tra la spesa e i risultati che si ottengono. Questo è importante perché per un’azienda, il 53% degli introiti deriva da ricerca organica.

Il logo della piattaforma Semrush

La frequenza di rimbalzo

La piattaforma Semrush risulta utile anche per monitorare la frequenza di rimbalzo. Si tratta di un dato che evidenzia e segnala il numero, espresso in percentuale, di quei visitatori che abbandonano una pagina web senza compiere alcuna azione. Visite dunque senza interazioni, click su un qualsivoglia link, compilazioni di modulo o realizzazioni di acquisti.



La frequenza di rimbalzo, compresa solitamente tra il 41 e il 51% dei visitatori è importante perché chi passa da un sito senza interagire non converte, e non producendo interazioni risulta non utile per il sito. Questo interagire inoltre è indispensabile perché Google individua queste attività e fa sì che il sito possa risultare più visibile, proprio perché ritenuto importante e utile per gli internauti.

Un’alta percentuale di rimbalzo di fatto fa sì che Google ritenga quel sito non in linea con le sue esigenze perché mancante di qualcosa.

Le campagne di sponsorizzazione

Semrush è una piattaforma polifunzionale: consente una serie di opzioni che permettono di lavorare in modo ottimale sia in ottica on page che off page, garantendo un’ottima crescita del progetto online, conferendo maggior valore all’utente che usufruisce dei contenuti proposti.

Ricordiamo che è oggi altresì molto importante il modo di performare del sito, anche dal punto di vista della velocità di caricamento, o molto più semplicemente della User Experience, cioè dell’esperienza del visitatore.

Tra le opportunità, quella di utilizzare uno strumento comprensivo di funzioni molto ampie anche in ambito advertising. Con questi strumenti è possibile infatti individuare i principali concorrenti, scoprendo anche gli annunci proposti dalla concorrenza. Inoltre, cosa non meno importante, gli strumenti garantiscono la possibilità di scoprire quale o quali parole chiave stanno scegliendo i diretti concorrenti per strutturare la propria campagna di sponsorizzazione.

I vantaggi con l’utilizzo dei social media

Nell’era dei social network una piattaforma di ottimizzazione come Semrush garantisce innanzitutto una migliore gestione del piano contenuti. Inoltre, grazie ad essa, risulta molto più semplice gestire e pianificare i post, anche con settimane di anticipo, creando bozze da salvare per idee future.

Oltre a questo, gli strumenti nel campo dei social media della piattaforma rendono decisamente più agevole l’analisi dei post che hanno riscontrato un maggiore percentuale di gradimento tra gli utenti, scoprendo anche quale tra i contenuti proposti dal profilo dei concorrenti, risulta di maggiore interesse tra il pubblico.

Le opinioni degli utenti

I professionisti che hanno scelto di utilizzare piattaforme di ottimizzazione come Semrush, sono quasi all’unanimità convinti dell‘ottimo funzionamento e utilità della stessa. La quasi totalità degli utenti la ritiene molto intuitiva e ideale per le campagne di gestione sia di piccole che di grandi realtà.

Non solo: gli utenti sono anche molto favorevoli all’utilizzo anche per un altro dettaglio non trascurabile. Quello cioè del costante e continuo mutamento degli utenti: è questa una peculiarità che induce un monitoraggio costante e un non semplice adattamento soprattutto per quei brand che fanno molto affidamento sulle performance online.

Dalle analisi si è evinto che settori come l’elettronica, quello della bellezza, legato ai media e al cibo sono tutti cresciuti rispetto all’anno precedente.

Acquisti online

Accademia Semrush

La piattaforma di ottimizzazione permette inoltre di usufruire di corsi per l’apprendimento di funzionalità e contenuti migliorando le competenze nel settore del marketing digitale. L’Accademia di Semrush offre la possibilità di frequentare corsi online, dall’apprendimento di tecniche SEO al content marketing, passando per le basilari nozioni di e-commerce.

