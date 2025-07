Portate via i bambini dagli asili, eruzioni cutanee gravi per le alte temperature: mancano aria e aiuti | Esplode la rabbia dei genitori

Tanti genitori si stanno preoccupando per i propri figli, dunque gli alti vertici sono intervenuti. Ecco dove si sta verificando in una zona specifica dell’Italia.

In questi giorni tante sono le scuole alle prese con gli esami di stato. Rappresentano sicuramente una tappa importante della vita di tutti noi perché ci fa capire di essere pronti ad entrare a far parte del mondo degli adulti. C’è chi si rimbocca le maniche dedicandosi subito a un’attività professionale mentre altri decidono di iscriversi all’università.

Per il momento la maggior parte degli studenti vogliono godersi le meritate ferie e a settembre valuteranno cosa fare per gettare delle basi solide per il proprio futuro. Ormai le scuole sono chiuse, anche se alcune resteranno aperte fino a luglio. In questo caso stiamo parlando delle scuole dell’infanzia, una salvezza soprattutto per quei genitori che per motivi di lavoro non possono occuparsi dei figli.

I piccoli hanno la possibilità di socializzare tra loro sotto la sorveglianza delle maestre. È senza dubbio un momento importante nella loro formazione personale perché si muovono i primi passi all’esterno del nido familiare. Attraverso il gioco imparano tante cose e questo non fa altro che stimolare la loro curiosità.

Eppure c’è chi probabilmente dovrà fare a meno della scuola perché in tanti si stanno lamentando e chiedono di provvedimenti. C’è di mezzo la salute dei bambini. Ma cosa sta succedendo? Andiamo subito a scoprirlo.

I bambini sono in pericolo, sfoghi sul corpo improvvisi

Sul sito romatoday.it è stata riportata una notizia a dir poco sconvolgente. In poche parole i bambini presentano degli sfoghi sul corpo e questo è un fenomeno purtroppo largamente diffuso da qualche settimana.

A tutto questo c’è una spiegazione: le temperature elevate! La situazione è alquanto insostenibile e i genitori hanno manifestato il proprio malcontento. Ovviamente gli alti vertici non sono rimasti a guardare.

“I bambini e gli insegnanti soffocano”

“Stanno arrivando diverse segnalazioni relative al caldo eccessivo nelle materne, servirà anche su questo fronte pianificare degli interventi”, ecco quanto ho spiegato dal presidente della Commissione Capitolina a scuola, Carla Fermariello. A seguire c’è anche il minisindaco del Municipio V Mauro Calise che ha voluto dire la sua: “I bambini e le insegnanti soffocano nelle aule perché la temperatura è di 33 gradi”.

In effetti con le alte temperature si stanno creando dei disagi nelle scuole di diversi quartieri di Roma. Mancano condizionatori e sistemi di raffrescamento idonei. I ventilatori non bastano per rendere l’aria meno soffocante. Subito sono stati proposti degli interventi per le scuole dell’infanzia e per i nidi.