CARTA D’IDENTITÀ – Non è più valida: dal 1° luglio ti bastano 60 secondi di ritardo per beccarti 180€ | Controlli a tappeto in tutta Italia

D’ora in poi cambiano le regole e non puoi fare nulla. Rispetta la data di scadenza altrimenti pagherai una multa.

Tutti abbiamo un documento di riconoscimento con all’interno i dati anagrafici. Non ci crederai, ma gli Assiri in Mesopotamia avevano delle tavolette in terracotta con su riportati in caratteri cuneiformi i dati di una persona. Ai romani per dimostrare la propria cittadinanza bastava dire di essere un cittadino romano a voce.

Da allora tante cose sono cambiate e continuano a cambiare. Un esempio? Il dover sostituire la carta d’identità cartacea con la versione elettronica istituita nel 1994.

Sul sito money.it è stata riportata la notizia inerente a tutte le novità della carta d’identità. Indipendentemente dalla scadenza riportata dal documento, c’è una data da rispettare per passare da formato cartaceo a quello elettronico.

È stata riportata una guida dettagliata che spiega cosa cambia per la carta d’identità elettronica, a quali Paesi sono interessati a questo cambiamento e dove non è obbligatorio avere il passaporto.

Richiedi la carta d’identità elettronica prima che sia troppo tardi

Prima di tutto come si fa a richiedere questa carta? Basta recarsi presso l’ufficio anagrafe del comune di residenza o di domicilio. In alternativa c’è il Consolato italiano di riferimento se la persona interessata vive all’estero. Sarà necessario portare con sé una fototessera recente, codice fiscale, documento di riconoscimento valido e la vecchia carta d’identità.

Il costo è di 22,20 euro e si paga sul momento. La carta non viene consegnata nell’immediato perché occorrono circa sei giorni lavorativi. Ma perché bisognerà mettere nel cassetto la vecchia carta d’identità? Andiamo subito a scoprirlo.

Ecco tutto quello che occorre sapere: data di scadenza e regole nei vari Paesi

Il 3 agosto 2026 la carta d’identità in formato cartaceo non sarà più valido per l’espatrio. Sarà necessario avere nel portafoglio quella in formato elettronico. Ciò è stato stabilito dal Regolamento Europeo 1157/2019 che ha introdotto questo obbligo nell’Unione Europea perché in questo modo i documenti di identità risultano più sicuri. Al suo interno ci sono i dati anagrafici, l’impronta digitale e la firma del titolare.

La sicurezza dipende dai codici alfanumerici leggibili solo dai dispositivi elettronici. Per questo motivo le persone si potranno spostare all’estero senza esibire il passaporto. Svizzera, Islanda e Norvegia non appartengono all’Unione Europea, ma aderiscono a questa iniziativa. Albania, Serbia, Montenegro, Gibilterra Egitto, Serbia accettano la carta d’identità digitale, ma solo per brevi soggiorni turistici.