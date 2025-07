AUTO – Ogni volta che accendi l’aria respiri batteri vivi nei polmoni: infezioni in aumento in questo periodo | C’è solo un modo per evitare il peggio

Per esempio, se si percepisce un odore di muffa o di umidità, è probabile che all’interno ci siano dei batteri o dei funghi. In questo caso si risolve il tutto con dei prodotti specifici come lo spray igienizzante, venduto spesso in bomboletta. E’ molto semplice da utilizzare e l’intera operazione di pulizia richiede un massimo di quindici minuti.

L’igienizzazione dell’aria condizionata, passo dopo passo

Per cominciare la pulizia, è necessario avviare il motore e accendere l’aria condizionata, ricordandosi di mantenere la temperatura al minimo e impostare la ventola al massimo. Quindi bisogna premere il pulsante del ricircolo dell’aria, rappresentato dal simbolo dell’auto con una freccia che torna indietro. A questo punto prendete la bomboletta e posizionatela in verticale sul tappetino del lato passeggero, dove l’aria viene aspirata.

Non vi resta che premere il tasto fino al blocco per farla erogare e uscire dall’auto chiudendo la portiera. Attendete un quarto d’ora, dopodiché spegnete l’auto e lasciate tutte le portiere aperte per altri 10 minuti per arieggiare l’ambiente. Si raccomanda di ripetere la procedura una volta all’anno.