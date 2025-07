SUPERBONUS 110 – Se la tua casa è vecchia, puoi ancora prenderlo fino a dicembre 2025: devi però attivarti subito o salta la proroga | Attivati entro luglio

C’è la possibilità di ottenere un bonus super conveniente, ma devi sapere che c’è una scadenza da rispettare. La tua casa potrebbe essere una fonte di guadagno.

Oggigiorno tante sono le persone che non riescono a prendere casa per colpa delle scarse possibilità economiche. Qualcuno resta ancora in quella dei propri genitori mentre altri vanno all’estero con la speranza di racimolare una bella somma e tornare in Italia con i mezzi utili per realizzare questo sogno.

Poi ci sono persone che fanno sempre un salto nel vuoto per una serie di motivazioni, ma per fortuna hanno la possibilità di cavarsela grazie allo Stato che non ha mai abbandonato i propri cittadini. In che modo? Sicuramente c’è stato un enorme contributo con i bonus, dei validi supporti economici, purché si rispettino dei requisiti.

Uno dei tanti è senza dubbio il valore economico dell’Isee di un nucleo familiare. Se non si va oltre una determinata soglia allora sarà possibile fare richiesta di alcuni bonus e in questo caso ci sono anche quelli dedicati proprio all’ambiente domestico.

Basta pensare che c’è il bonus ristrutturazione 50% per la prima casa che consiste nel fare una detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di 96.000 per unità immobiliare. Per le seconde case, invece, la detrazione scende al 36%. Devi sapere che c’è anche altro che potrebbe fare al caso tuo.

Lo Stato dà la possibilità di ristrutturare casa, ma a una condizione

Secondo quanto riportato sul sito biblus.acca.it pare che ci sia un altro bonus da prendere in considerazione ed è stato introdotto proprio quest’anno con il Decreto Omnibus, approvato nel Consiglio dei Ministri n° 132 del 20 giugno 2025. È stata disposta la proroga 2006 del cosiddetto Superbonus al 110%!

In poche parole sono stati stanziati dei fondi di 100 milioni di euro che permettono la ricostruzione privata. Una notizia che potrebbe far fare a tutti i salti di gioia, ma in realtà non tutti possono accedervi.

Ecco chi può fare richiesta del superbonus

Prima di tutto il bonus vale per le zone colpite dagli eventi “verificatisi dal 1° aprile del 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza” per le spese sostenute fino alla fine del 2025. Il superbonus è stato prolungato fino al 2026, però solo per le zone colpite dai terremoti a partire da 24 agosto 2016. Questo significa che le zone interessate sono quelle dell’Umbria, dell’Abruzzo, delle Marche e del Lazio.

Si tratta sicuramente di una buona notizia per coloro che purtroppo hanno dovuto dire addio alla propria casa o al proprio luogo di svolgimento di attività professionale. Per avere ulteriori informazioni basta semplicemente consultarsi su siti appropriati o rivolgersi a chi è esperto del settore.