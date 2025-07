NON ENTRI PIÙ A ROMA – ZTL verde blindata da mesi: bisognerà cambiare orari o mezzi | Traffico destinato a esplodere

“Non puoi più accedere, mi dispiace”, ecco una frase che potrebbe essere pronunciata tra qualche mese. Ma cosa sa succedendo nel cuore della capitale italiana? Ecco tutti i dettagli.

Immagina di avere la residenza a Roma o in posti limitrofi e di ricevere la notizia di non poterti più spostare da un luogo all’altro con la tua automobile? Sicuramente potresti andare nel panico più totale perché la tua quotidianità ne può risentire. Chi ha una famiglia deve organizzare la giornata e in tanti casi si fa affidamento proprio sull’automobile.

Accompagnare i figli a scuola, andare al lavoro, fare la spesa…Sarebbe impensabile fare affidamento ai mezzi pubblici o ai propri piedi. C’è chi punta sul car charing, il servizio che permette di usare un veicolo in condivisione con altri utenti. Ciò rappresenta uno dei pilastri della mobilità sostenibile del futuro, ma in tanti ancora devono entrare nella nuova ottica.

Chi ha uno spirito di adattamento cerca altre soluzioni ed ecco che vengono in mente autobus e metropolitane. Da premettere che a luglio tanti saranno gli scioperi dei mezzi di trasporto pubblico e questo non ha fatto altro che far cadere nello sconforto ulteriormente.

Ma cosa sta succedendo a Roma? Il Governo sta agendo in un modo che spingerà la massa a cambiare le abitudini. Andando nello specifico, tra qualche mese scatteranno dei divieti su approvazione del Comune. Se sei interessato allora proseguì immediatamente nella lettura.

Non si può più accedere a Roma

Secondo quanto riportato sul sito romatoday.it a breve verranno messe in atto delle nuove regole approvate dal consiglio regionale in riferimento a Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria. In realtà il provvedimento deve ancora superare il controllo della Commissione Bilancio, ma è quasi certo che le leggi si avvieranno a novembre 2025.

In poche parole nelle zone ZTL fascia verde le auto con il motore diesel euro 5 non potranno più circolare e sta ai cittadini trovare una soluzione. Ovviamente sono state fatte delle proposte alternative che consistevano nel dare agli automobilisti delle deroghe alla circolazione.

Ecco come stanno le cose sulla zona ZTL fascia verde

Da anni già non è possibile circolare con le vetture con diesel fino a Euro 3 e benzina fino a Euro 2 nelle zone ZTL fascia verde. Tuttavia non è mai stato messo in pratica ciò per mancanza dell’accensione dei varchi elettronici. Questo significa che se non verranno attivati allora anche queste regole non verranno concretizzate.

Questo significa che è ancora tutto da vedere. A partire da novembre dovrebbe entrare in vigore questa nuova legge, ma al momento non si sa ancora nulla. Di conseguenza sia romani che persone di passaggio potranno accedere nella capitale italiana senza alcun problema.