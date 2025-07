REDDITO EXTRA – Se hai una casa al mare in 3 weekend incassi oltre 15.000€: ti spiego come fare in pochi passaggi | Ti bastano 5 minuti

Se hai una casa nei pressi del mare potresti guadagnare un bel gruzzoletto nel giro di qualche settimana. C’è un modo semplice da seguire, basta non saltare i passaggi.

Secondo quanto riportato sul sito aranzulla.it c’è un metodo efficace per affittare la tua casa nel mese di agosto, luglio o settembre. Il periodo dipende dalle proprie ferie, dato che la maggior parte delle persone ne ha di qualche settimana. Allora perché non guadagnare un extra aprendo le porte a chi può godersi d’estate?

Ci sono dei consigli utili per affittare una casa senza affidarsi alle agenzie, le quali ci guadagnano sempre qualcosa. Agire da soli è sicuramente vantaggioso, ma ci sono anche degli aspetti negativi. C’è il rischio di sbagliare qualche passaggio, di conseguenza dovresti proseguire la lettura per capire come fare e ottenere dei risultati concreti.

Innanzitutto devi conoscere alla perfezione la legge e il regolamento da rispettare nel Paese e nella città dove hai intenzione di affittare la tua casa. In primis è necessario registrare online i dati degli ospiti nelle 24 ore dal loro arrivo.

Inoltre sarebbe opportuno non andare oltre i 30 giorni perché se la permanenza è di breve durata non occorrerà registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate. Nonostante tutto bisogna stipulare un contratto e farlo firmare agli ospiti.

Hai un casa al mare? Sarà una fonte di guadagno

I guadagni devono essere dichiarati come redditi da locazione e di conseguenza verranno tassati con aliquote con delle percentuali che possono variare seppur di poco. Potresti essere spaventato dall’idea di aprire una partita IVA, ma devi sapere che per finalità turistiche non hai alcun obbligo fiscale.

Dopo aver consultato il tuo commercialista, puoi procedere con la pubblicazione dell’annuncio su alcune piattaforme. La maggior parte dei casi si occupa per Booking, anche se si può optare anche per Airbnb.

Ecco una delle piattaforme di affitti da prendere in considerazione

In questo caso basta andare sul sito, cliccare sul pulsante “registra la tua struttura” e “inizia ora”. Occorre inserire una serie di dati (indirizzo email, nome e cognome, numero di telefono) e inevitabilmente dovrai creare un account. Dopo si deve cliccare sulla categoria “appartamento e case” e specificare cosa offri agli utenti social per dare un’idea più chiara della tua casa.

Importante è senza dubbio mettere una spunta alla seguente voce: “Certifico che la mia attività ricettiva è legittima e provvista di tutte le licenze permessi necessari, che possono essere mostrati su richiesta…Booking.com si riserva il diritto di verificare approfondire le informazioni fornite durante questa registrazione e Dichiaro di aver letto, accettato e di concordare con le clausole generali”.