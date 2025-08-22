Pippo Baudo, salta fuori solo adesso il vero patrimonio: ecco quanto lascia ai figli | Nessuno ci poteva credere

Sono venuti a galla ulteriori dettagli sulla sorprendente somma di denaro che il celebre conduttore ha lasciato in eredità.

Sabato 16 agosto 2025 si è spento Pippo Baudo, una delle figure più iconiche della televisione italiana. Aveva 89 anni, gran parte dei quali trascorsi davanti a una telecamera. La sua scomparsa ha ovviamente scioccato il mondo della spettacolo, che si è stretto intorno alla famiglia.

Quest’ultimo infatti lascia due figli, uno dei quali riconosciuto solo dopo quattro anni dalla sua nascita, dopo una breve vicenda legale. Si tratta di Alessandro, venuto al mondo dalla relazione del noto presentatore con Mirella Adinolfi.

Nel 1970 invece arriva colei che durante la carriera di Baudo gli farà da segretaria e assistente, Tiziana, avuta durante il matrimonio con Angela Lippi. Sebbene non sia stato reso noto il testamento del suddetto, si sospetta che saranno loro a ereditare gran parte del suo patrimonio. A questo punto la domanda sorge spontanea: a quanto ammonta?

L’eredità di Pippo Baudo

Non c’è alcun dubbio che Pippo Baudo, insieme ad altri volti noti come Corrado e Mike Bongiorno, ha fatto la storia della televisione italiana. Il suo approccio iper-professionale, accompagnato da un inconfondibile carisma, ha lasciato un segno indelebile nel cuore e nella mente dei telespettatori.

Infatti la sua eredità culturale è indiscutibile e si ritrova per esempio nei 13 Festival di Sanremo condotti e nei numerosi artisti che lui stesso ha scoperto e lanciato. Ma per quanto riguarda la sua eredità economica? Solo ora sono venuti a galla dei dettagli interessanti.

Un patrimonio da capogiro

Si stima che saranno i due figli di Baudo a ottenere il grosso dell’eredità, che dovrebbe ammontare a circa 10 milioni di euro. Una somma notevole, costituita anche da diversi immobili, tra cui una villa ad Acireale e un appartamento nell’esclusivo quartiere Parioli di Roma, dove il conduttore si era trasferito da tempo per motivi lavorativi.

Inoltre il nativo siciliano, come gran parte degli artisti, era solito ricevere una pensione statale, pari a 900 euro mensili. Le sue entrate comprendevano anche le royalty legate alle canzoni che vedevano proprio Baudo tra gli autori. In ogni caso, nei prossimi giorni si scopriranno ulteriori informazioni riguardanti il patrimonio dello storico conduttore.