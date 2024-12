WhatsApp, dimentica il vecchio modo di scrivere i messaggi | Senza questo tasto, l’app sarà inutile: 2 giorni e staccano tutto

WhatsApp non smette mai di stupire. Adesso ci sarà un nuovo modo di scrivere i messaggi. Ecco di cosa si sta parlando.

Tutti sono concordi nel dire che WhatsApp sia l’applicazione di comunicazione più utilizzata in assoluto, in quanto batte addirittura Telegram e Instagram. Si tratta di un’idea di due ex dipendenti della Yahoo! che hanno deciso di investire i loro risparmi nella sua realizzazione e mai avrebbero immaginato di riscuotere un tale successo.

Nel 2014 WhatsApp fu acquistata da Facebook e ogni giorno si propongono sempre delle novità. Per esempio d’ora in poi sarà possibile salvare un numero non registrato in rubrica direttamente su WhatsApp e in questo modo i passaggi saranno notevolmente ridotti.

Secondo quanto riportato sul sito mistergadget.tech pare che ci sarà un nuovo modo di utilizzare WhatsApp perché ogni giorno propone sempre delle novità imperdibili. Stavolta sembra essersi superata alla grande.

Andando nello specifico, si punterà soprattutto sulla versione estetica. Ci saranno icone per contatti e chat di gruppo nuove. A oggi sono dello stesso colore, ma con l’aggiornamento sarà possibile selezionarne uno specifico. Ma non è finita qui.

Ulteriori novità in arrivo su WhatsApp

Tutti sono concordi nel dire che WhatsApp non ha fatto altro che ridurre le distanze geografiche facendo sentire le persone vicine. Non si condividono solo foto, ma anche documenti e video. Inoltre è possibile anche andare via da un gruppo senza che gli altri componenti lo notino, a eccezione dell’amministratore.

A breve non mancherà occasione per lasciare nuovamente di stucco gli utenti. C’è in mente di concretizzare un’altra trovata che sicuramente riscuoterà un grande successo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Via libera alla tua creatività

In poche parole ci sarà un nuovo modo per scrivere un testo e bisognerà utilizzare come strumento lo Sylish Tech. Si installa sul dispositivo e una volta pronto è automaticamente riconosciuto dall’app in questione. Bisogna digitare il testo e procedere andando a scegliere il colore dal menu a tendina. L’opzione Blue Text darà la possibilità di colorare le frasi e le parole di blu.

In questo modo si può dare sfogo alla propria creatività e il risultato viene riportato sul proprio smartphone. Non tutti sanno che l’installazione deve avvenire in modo del tutto sicuro. Di conseguenza prima di compiere qualsiasi gesto è importante prestare la massima attenzione altrimenti si potrebbe essere esposti a dei pericoli per la privacy.