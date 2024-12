Vuoi il nuovo iPhone a 200€? Ora è presto fatto | Il BONUS di gennaio possono richiederlo tutti, anche nonno Piero

A breve si potrà usufruire di un nuovo bonus che permetterà di acquistare il cellulare dei propri sogni a un prezzo strepitoso. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Lo Stato negli ultimi anni ha deciso di intervenire per dare un supporto economico agli italiani. Infatti il periodo storico che si sta vivendo risulta essere delicato per tante famiglie che a sento arrivano a fine mese. Per fortuna ci sono dei bonus a cui tutti possono accedere, ma ovviamente bisogna rispettare dei requisiti.

Uno di questi è il documento che testimonia il patrimonio di un nucleo familiare. Stiamo parlando dell’Isee, anche se in alcuni casi non deve essere presentato per fare la richiesta di un determinato bonus.

In questo caso stiamo parlando della Carta dedicata a te che consiste nel dare 500 euro alle famiglie con un Isee basso per sostenere le spese di prodotti alimentari. È il Comune di residenza che fa un controllo e dopo si realizza un elenco con i nomi di coloro che avranno la possibilità di avere questo bonus.

Poi sono stati pensati altri per aiutare le persone ad affrontare le determinate spese, onde evitare che il tutto possa gravare sul portafoglio. A tal proposito è stato proposto uno davvero interessante per chi non può fare a meno di stare a passo con la tecnologia.

Con un nuovo bonus il cellulare sarà tuo

Molti hanno approfittato del periodo del Black Friday, dal momento che le grandi aziende del campo dell’elettronica hanno messo in vendita dei prodotti a dei prezzi davvero strepitosi. Non a caso qualcuno ha anticipato di qualche settimana lo shopping natalizio. Per coloro che si sono ridotti all’ultimo momento non è detta l’ultima parola.

Secondo quanto riportato sul sito ispacnr.it pare che ci sia la possibilità di acquistare un cellulare di ultima generazione con il bonus in questione. Si tratta di un’agevolazione economica per acquistare dei prodotti considerati ormai di prima necessità, in quanto attualmente è impensabile condurre una vita senza avere in tasca un dispositivo cellulare. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Un risparmio incredibile per una categoria di persone

Con questo bonus c’è la possibilità di acquistare l‘IPhone 16 o il Samsung S24 a dei prezzi molto ridotti (il primo costerebbe 856,19 euro con un risparmio di 382 euro. L’altro costerebbe 852,46 euro con un risparmio di 337 euro) Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha riferito che il telefono deve essere utilizzato unicamente dalla persona con disabilità, dunque vuol dire che questo bonus non può essere esteso ai familiari e riguarda questa determinata categoria di persone.

Esso non si limita solo all’acquisto di dispositivi cellulari, ma anche ad apparecchiature elettroniche considerate degli ausili tecnici informatici. Si prevede un’aliquota IVA agevolata del 4% e una detrazione fiscale del 12% sul costo sostenuto per l’acquisto e si potrà recuperare solo dopo aver fatto la dichiarazione dei redditi.