WhatsApp, aggiornamenti in arrivo per la funzione “elimina per me”

Aggiornamenti in arrivo per la funzione “elimina per me” di WhatsApp.

Su tutti i dispositivi (sia Android sia iOs) sarà possibile, entro 5 secondi, recuperare i messaggi cancellati per sbaglio da una conversazione. La nuova funzione, che si chiama “Accidental Delete”, non è però disponibile se si è cancellato un messaggio premendo “elimina per tutti”. Se il messaggio è stato eliminato anche sugli smartphone della persona o del gruppo a cui è stato inviato, però, non è possibile rimediare perché il tasto “annulla” non comparirà.

WhatsApp, il vantaggio pratico della nuova funzione

La “Accidental Delete” ha due funzioni. Consente innanzitutto di ripristinare una messaggio che si è cancellato per sbaglio, ma soprattutto permette di correggere se si è cliccato per errore “elimina per me” anziché “elimina per tutti”. Dunque il reale vantaggio sta nel fatto che se sei è cliccato “elimina per me” erroneamente, ora si potrà cancellare il messaggio che non si voleva far leggere al destinatario anche dopo averlo fatto “sparire” premendo “elimina per me“. Insomma si potrà recuperare la funzione “elimina per tutti” anche dopo aver scelto “elimina per me”.

