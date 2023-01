Marketing e Sito Web per Ristoranti: Linee Guida

La realizzazione del sito internet è un’attività fondamentale per la promozione e la visibilità online di ogni ristorante. I siti web per ristoranti, infatti, consentono di raggiungere un pubblico sempre più ampio e di fornire informazioni dettagliate sull’offerta gastronomica, sugli orari di apertura e sulle sue peculiarità.



Il sito costituisce l’hub di ogni azione di marketing e rappresenta il riferimento a cui fare capo per rafforzarne l’efficacia. Affinché però, se ne possa trarre il massimo, è necessario che sia costruito in modo corretto. Vediamo come.



6 Caratteristiche fondamentali per realizzare un buon sito web per ristoranti



La Grafica

Il primo elemento da considerare nella realizzazione di un sito web per ristoranti è la sua grafica, che deve stare al passo con i tempi e con i gusti del proprio pubblico di riferimento. Sicuramente deve avere un aspetto accattivante e moderno.

Il design deve essere in grado di attirare l’attenzione dell’utente e di trasmettere un’immagine professionale e curata del ristorante.

Inoltre, è importante che la struttura di navigazione sia intuitiva e facile da usare, in modo che l’utente possa trovare facilmente le informazioni di cui ha bisogno.



Ottimizzazione per i motori di ricerca

Il secondo elemento da considerare è l’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO). Un sito web ben ottimizzato in tal senso, consente di aumentare la visibilità del ristorante su Google e Bing, aumentando così le possibilità di essere trovato dai potenziali clienti.

Per ottimizzare il proprio sito web per i motori di ricerca, è importante utilizzare parole chiave pertinenti, creare contenuti di qualità e curare la struttura del sito.



Prenotazione dei tavoli online

Il terzo elemento è la possibilità di far prenotare i tavoli online. Un sistema di prenotazione online semplifica la vita dei clienti e permette di gestire in modo efficiente le stesse.

Implementare un simile meccanismo permette anche di sfruttare al meglio la scheda locale (business profile) messa a disposizione da Google. Il vantaggio è ottenere maggior visibilità nella propria zona e sfruttare la possibilità di ricevere prenotazioni online direttamente da questo motore di ricerca.



Le immagini e i video

Il quarto elemento è la presenza di gallerie fotografiche e video. Foto e video sono un ottimo modo per mostrare i piatti e gli ambienti del ristorante. Inoltre, consentono di creare un’immagine emozionale del locale e di attirare l’attenzione dei potenziali clienti.



Il Blog

Il quinto elemento è la presenza di un blog. Un blog consente di creare contenuti interessanti e di qualità, che possono essere condivisi sui social network e che possono attirare l’attenzione dei potenziali clienti.

Inoltre, se ben curato e strutturato, è di grandissima efficacia per aumentare la visibilità del ristorante sui motori di ricerca.



Le Recensioni

L’ultimo elemento da considerare è la presenza di una sezione “recensioni“. La sezione recensioni consente ai clienti di esprimere la loro opinione sul ristorante e di condividere la loro esperienza con altri potenziali clienti.

Questo può aiutare a costruire un’ottima reputazione del locale e ad aumentare la fiducia dei clienti nei suoi confronti. Le recensioni positive poi possono essere utilizzate come testimonianze efficaci per le attività pubblicitarie.

Il Menu

Sul sito web si può anche inserire il menu, da far sfogliare ai clienti dai loro smartphone. È il classico menu digitale, da visualizzare attraverso l’inquadratura di un apposito QR Code da fare trovare sui tavoli. Per sfruttare al meglio il menu digitale, è possibile utilizzare delle tecniche di neuromarketing per ristoranti, come quelle descritte in questo articolo.

Attività di food marketing possibili grazie al sito web

Ci sono diverse attività di marketing che si possono fare attraverso il sito di un ristorante, per promuovere il proprio business e aumentare la visibilità online. Eccone alcune.

Pubblicità PPC

Grazie al sito, potrai utilizzare i sistemi pubblicitari PPC (pay-per-click) dei motori di ricerca e dei social media. Piattaforme online come Google Ads o Facebook Ads, sono un mezzo efficacissimo per raggiungere un pubblico mirato e aumentare la visibilità del ristorante.



Condivisione sui Social Media

I contenuti promozionali e del blog presenti sul sito sono materiale utile da condividere sui social network per attirare l’attenzione dei potenziali clienti.



E-Mail Marketing

Grazie al sito si può creare un form o una landing page per acquisire una lista di contatti da utilizzare per inviare periodicamente newsletter ai clienti, tenendoli sempre aggiornati su promozioni ed eventi che vengono organizzati nel locale

In generale, le attività di marketing attraverso il sito web di un ristorante devono essere mirate a creare un’immagine professionale e curata del ristorante, aumentare la visibilità del ristorante e aumentare la fiducia dei potenziali clienti nei confronti del locale.

Le figure di riferimento per il web marketing dei ristoranti

Esistono diverse figure professionali che possono essere coinvolte nelle attività di web marketing per ristoranti, a seconda delle esigenze e delle risorse a disposizione. Ecco alcune delle figure professionali più comuni:

Un responsabile marketing: questa figura è responsabile della pianificazione, dell’esecuzione e del controllo delle attività di marketing del ristorante. Dovrebbe avere conoscenze e competenze nell’ottimizzazione per i motori di ricerca, nella pubblicità online, nelle relazioni pubbliche e nella gestione dei social media.



Un copywriter: questa figura è responsabile della creazione dei contenuti del sito web, del blog e delle newsletter. Dovrebbe avere competenze nella scrittura e nell’ottimizzazione per i motori di ricerca.



Un web designer: questa figura è responsabile della progettazione e della realizzazione del sito web del ristorante. Dovrebbe avere competenze nella progettazione grafica, nella programmazione e nell’usabilità.



Un esperto sulla SEO: questa figura è responsabile dell’ottimizzazione del sito web del ristorante per i motori di ricerca. Dovrebbe avere conoscenze e competenze nell’ottimizzazione per i motori di ricerca e nell’analisi dei dati.



Un esperto di social media: questa figura è responsabile della gestione dei social media del ristorante. Dovrebbe avere competenze nella gestione dei social media, nella creazione di contenuti e nella pianificazione delle campagne pubblicitarie.



Un esperto di pubblicità online: questa figura è responsabile della pianificazione e dell’esecuzione delle campagne pubblicitarie online del ristorante. Dovrebbe avere competenze nella pubblicità online, nell’ottimizzazione delle campagne e nell’analisi dei dati.



La scelta delle figure professionali da coinvolgere dipenderà comunque, sia dalle esigenze specifiche del ristorante, che dalle risorse disponibili e dal budget a disposizione.

Foto di copertina: KOBU Agency su Unsplash

© Riproduzione riservata