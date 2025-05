Voli aerei a 10€, controlla questo dato quando cerchi un volo: il biglietto ti costa come un panino | Il trucco che usano tutti i travel blogger

Sempre più persone si affidano ad una tecnica semi-sconosciuta per risparmiare centinaia di euro sul proprio volo.

Quando ci si appresta a prenotare un volo, una delle prima cose che si tende a fare è quella di cercare il biglietto più economico. Magari lo si fa scegliendo una compagnia low-cost piuttosto che una più conosciuta, oppure si opta per portare solo un bagaglio, evitando così di incrementare i costi.

Esiste però un’altra tecnica che sta esplodendo sui social, che promette di risparmiare notevolmente sul proprio viaggio. Nonostante sia ormai abbastanza diffusa negli Stati Uniti, solo ora è giunta sulle coste europee, dove un numero crescente di passeggeri si affida al suddetto metodo per spostasi da una città all’altra.

Si chiama Skiplagging, un trucchetto che sembra troppo bello per essere vero. Prima di capire esattamente di cosa si tratta, è è necessario sottolineare che potrebbe presentare sia dei grandi benefici, soprattutto in termini economici, sia dei rischiosi svantaggi.

Arriva lo skiplagging per ridurre il costo del viaggio aereo

Quando si parla dello skiplagging si fa riferimento all’acquisto di un itinerario con coincidenza ma poi si decide di fare solo la prima tratta. Secondo alcuni blogger di viaggio, comprare questa tipologia di biglietto conviene rispetto a prenotare un volo a corto raggio.

Questa strategia sembra funzionare molto bene se si viaggia con le compagnie aeree principali, dove “prenotare un volo con scalo nella vera destinazione può rivelarsi significativamente più economico che volarci direttamente”.

Skiplagging: pro e contro

Può sembrare strano che un volo con uno scalo in più sia più economico di uno diretto, ma i prezzi delle compagnie aeree non dipendono solo dalla distanza. È anche una questione di domanda. Gli esperti affermano che le compagnie fissano i prezzi in base alla domanda del mercato e ad altri fattori come la convenienza. Infatti una rotta molto frequentata con un volo diretto avrà una domanda molto più alta di un volo di collegamento che passa per lo stesso aeroporto.

Quindi, praticando lo skiplagging, la compagnia aerea perde il potenziale profitto derivante dalla vendita di voli diretti separati. Il problema è che questa tecnica può avere delle conseguenze. Se funziona, si risparmia sul viaggio, ma qualora si venisse scoperti, la compagnia non solo può annullare il biglietto costringendo il viaggiatore ad acquistarne un altro, che si rivela spesso molto più caro, ma si potrebbero ricevere anche delle pesanti sanzioni. Ma gli eventuali problemi non sono finiti qui. Se si segue lo skiplagging, si dovrebbe portare solo il bagaglio a mano, perché quello registrato andrà a finire alla destinazione finale.