Sembra un’isola greca ma è vicino a Roma: talmente bella che ci hanno girato un film iconico | Una spiaggia segreta da visitare

Non ha intenzione di prendere l’aereo? Perfetto, puoi optare per una spiaggia che non ha nulla da invidiare a quelle greche. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

È ben risaputo che la Grecia rappresenta una delle mete turistiche più ambite in assoluto. Non ha solo una grande ricchezza artistico-culturale, ma anche un patrimonio paesaggistico che da sempre incanta l’uomo.

Le isole più belle sono senza dubbio Santorini, Rodi, Mykonos, Zante, Creta, Kos e Samos. Ovviamente l’elenco è immenso, dunque c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Il tutto dipende da un gusto prettamente personale.

Coloro che vogliono arricchire il proprio bagaglio culturale possono valutare l’idea di fare un salto ad Atene dove è possibile visitare sia l’acropoli che l’agorà, i due siti di importanza mondiale.

Tuttavia non è assolutamente un problema se per una serie di motivi non c’è la possibilità di andare in Grecia! E’ possibile immergersi in acque cristalline a pochi passi da Roma.

Un angolo paradisiaco nel Lazio da visitare

Sul sito vipiu.it è stata riportata la notizia di un luogo a dir poco paradisiaco che si trova nel Sud Italia. Non a caso tante sono le persone che optano per la parte meridionale della nostra penisola perché ci sono delle bellezze paesaggistiche prive di paragoni. A tal proposito è stata menzionata un’area che si trova nel Parco Regionale della Riviera di Ulisse ed è collocata tra due città famosissime.

Questo luogo è immerso totalmente nella natura e lì un’antica foresta rappresentava una fonte di sopravvivenza per le popolazioni che risiedevano tantissimi anni fa. Spicca con la sua maestosità il pino di Aleppo con un passato straordinario alle spalle. Si dice che lì Nino Manfredi possedeva una villa affacciata sul mare e nel 1998 furono girate nelle scene della miniserie Il Conte di Montecristo con Gérard Depardieu e Ornella Muti.

Lo luogo perfetto per i set cinematografici

Stiamo parlando della Spiaggia dei Sassolini. Bagnata dalle splendide acque del Mar Tirreno, si trova tra la città di Formia e quella di Minturno (precisamente nella sezione di Scauri). Sorge nei pressi di rilievi calcarei dei Monti Aurunci ed è accessibile a partire dalla seconda metà del Novecento.

Nel corso degli anni sono stati introdotti degli interventi per rendere il luogo accessibile a tutti. È stato costruito un lido ed è stata realizzata una discesa facile da percorrere per raggiungere la spiaggia. Se anche tu vuoi andare alla scoperta di questo posto paradisiaco, lontano dal caos tipico del contesto urbano, allora dovresti andare quando hai la possibilità.