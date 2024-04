Voglia di colazione al bar? A Roma fa sognare, nessuno la fa come loro: ci vanno tutte le star | Non trovi di meglio

Avete voglia di fare una bella colazione al bar? Allora dovete passare in un posto a Roma che fa le migliori colazioni.

La colazione al bar è un momento di relax che gli italiani si concedono nel tempo libero quando sono a casa da lavoro per godersi un momento di incontro. Infatti non è soltanto un modo per mangiare qualcosa di buono in settimana ma si trovano anche con amici per gustarsi una buona brioche con cappuccino.

Purtroppo però sappiamo che i croissant sono molto calorici e quindi qualcuno si potrebbe permettere tutto ciò ma qualcun altro no. Un croissant vuoto ha circa 200 calorie mentre uno con la marmellata o cioccolato può arrivare fino a 230 o 260.

Al bar inoltre si utilizzo di solito il latte intero che ha circa 130 calorie se ne bevete una tazza. Sapevate che la schiuma del cappuccino più è soffice e spumosa più gonfia la pancia?

Se volete prendere anche un succo di frutta, meglio optare per una spremuta dato che i succhi confezionati contengono un’alta percentuale di zuccheri. Ma non volete rinunciare ai maritozzi e a tutti quei buoni pasticcini già la mattina? Allora vi diciamo alcuni posti a Roma dove potete fermarvi.

Colazione a Roma

Il primo che vi proponiamo è Maritozzaro che si trova in via Ettore Rolli 5 a Roma. Qui potete assaporare i migliori maritozzi lisci. Dovrete però sfidare le calorie perché qui ce ne sono veramente tante. Il secondo posto che vi proponiamo è i bar Romoli dove potete gustare cornetti caldi che vengono farciti al momento.

Si trova nel Quartiere africano in viale Eritrea 142. Coromandel invece si trova in via di Monte Giordano 60. Qui vi verranno serviti dei french toast spaziali, pan brioche artigianale spalmato di burro e marmellata o crema spalmabile alle nocciole. Potete gustare i loro pancakes oppure preferire una colazione salata altrettanto buona con le uova strapazzate o al tegamino.

Altri bar a Roma per colazioni super

Poi potete fermarvi da Le Carré Francais in via Vittoria Colonna 3. A Trastevere invece c’è Le Levain che unisce il gusto italiano con le specialità francesi. Si trova in via Luigi Santini.

Da Bucolica potete trovare i migliori donuts, america coffee e ciambelle rigorosamente artigianali. Trovate Bucolica in Largo S. Eufrasia Pelletier. Voi siete stati almeno una volta in questi bar di Roma a gustare una colazione? Se non lo avete ancora fatto, fermatevi e provatela!