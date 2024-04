Discount più convenienti, il vincitore ti regala un carrello di spesa al mese: avrai il frigo sempre pieno

Quali sono i supermercati più economici in Italia dove fare la spesa? Ecco una carrellata di supermercati dove potete risparmiare.

La spesa delle famiglie italiane è un indicatore di come sta la popolazione e questo dato merita di essere approfondito. La spesa infatti non indica soltanto le abitudini di consumo dei cittadini ma anche le condizioni socioeconomiche delle famiglie stesse e sulla distribuzione della ricchezza all’interno della società. Il periodo in analisi è quello compreso tra il 2021 e il 2023, dove si è notato un cambiamento nei modelli di spesa delle famiglie.

La lotta alla povertà è una sfida costante. Le stime preliminari condotte dall’Istat indicano un aumento del 3,9% nella spesa media mensile delle famiglie nel 2023 rispetto all’anno precedente.

L’inflazione ha portato a una riduzione del potere d’acquisto in termini reali dell’1,8%. Nel dettaglio, la spesa media mensile nel Nord Italia è passata da 2.667,10 euro nel 2021 a 2.964,86 euro nel 2023.

Nel Centro, l’incremento è stato del 9,57% nel 2022 e del 5,65% nel 2023. Nel Sud e nelle Isole, la crescita è stata rispettivamente del 9,91% e del 4,20% nel 2022, seguita da un aumento del 14,53% e dell’8,72% nel 2023. Ci sono alcuni supermercati dove però si risparmia di più rispetto ad altri fortunatamente.

I supermercati dove potete risparmiare sulla spesa

Partiamo con la classifica di Altroconsumo: In’s Mercato , Aldi , DPiù , Eurospin , Prix Quality , Lidl , MD, Penny Market , Esselunga Superstore , Todis , Spazio Conad , Bennet , Interpar , Esselunga, Conad Superstore , Ipercoop , Pam , Eurospar , Conad , Famila Superstore, Carrefour , Coop , Tigre , Carrefour Market.

In Italia i supermercati meno cari in assoluto sono i discount a marchio In’s Mercato, Aldi, DPiù ed Eurospin, molto amati dai cittadini.

Classifica supermercati più economici a spesa mista

La classifica dei supermercati e ipermercati più economici in Italia per la spesa mista è così composta: Famila Superstore, Conad, Conad Superstore, Ipercoop , Coop , Pam , Eurospar , Spazio Conad , Tigre , Interspar , Carrefour , Carrefour Market , Bennet , Esselunga, Esselunga Superstore.

Al sud e al centro c’è meno possibilità di risparmio rispetto al nerd dove generalmente c’è più scelta di supermercati. Il risparmio quando si va nei supermercati meno cari è del 16-25%, pari a 1.184-19.31 euro all’anno. A Roma il risparmio massimo è 1.327 euro e si può trovare scegliendo di fare la spesa presso MA Supermercati di via Tiburtina. E voi dove andate solitamente a fare la spesa? Avete notato anche voi un aumento significativo dei prezzi per fare la spesa al supermercato? Confrontate gli scontrini.