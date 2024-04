Olio migliore del Lazio? Lo trovi a pochi passi da Roma: l’oro della cucina ti salva ogni piatto

Sapete qual è l’olio migliore del Lazio? Lo trovate a pochi passi dalla Capitale.

L’olio Extra vergine di oliva rappresenta uno dei simboli della dieta mediterranea e ha molti benefici. Ma di quali valori nutrizionali si compone? L’olio di oliva è costituito per il 99% da grassi. Nello specifico, si possono distinguere: acidi grassi monoinsaturi (63-83%), specialmente Acido Oleico, acidi grassi saturi, di cui il 7-17% di Acido Palmitico e 1,5-4% Acido Stearico, acidi polinsaturi, di cui circa il 13% di Acido Linoleico e circa l’1% di Acido Linolenico. I costituenti minori dell’olio di oliva sono rappresentati da circa 220 sostanze diverse, pari all’1-2% del totale.

Alcuni possono conferire le note aromatiche dell’olio, altri invece sono responsabili della sua conservazione e dunque sono efficaci antiossidanti naturali capaci di fornire al prodotto la resistenza all’invecchiamento e all’irrancidimento. Includono: idrocarburi, tocoferoli, polifenoli, alcoli, steroli, pigmenti.

Ecco alcune delle proprietà benefiche dell’olio EVO: ridurre il livello di radicali liberi, proteggendo le cellule del nostro organismo dal danno ossidativo inibire l’attivazione di processi infiammatori, proliferativi (di crescita e trasformazione tumorale delle cellule) e di tossicità per le cellule (citotossicità).

Il consumo di olio EVO sembra avere una funziona protettiva contro alcuni tipi di tumore come quello alla pelle, al colon e al seno. Ovviamente bisogna sempre considerare le dosi di olio. In un’alimentazione bilanciata non bisogna abusarne come per tutti gli alimenti.

L’olio migliore del Lazio

L’olio migliore che potete trovare nella regione Lazio si trova a Blera. L’Olio di Blera all’olfatto si presenta con deciso fruttato verde, note vegetali di erba di campo, cardo e foglia. Al gusto si rilevano toni equilibrati di amaro e piccante ad intensità elevata, il fruttato verde e gradevoli sentori di mandorla verde.

L’Olio di Blera è uno dei migliori oli d’Italia prodotto sui dolci declivi che digradano verso la bassa maremma, dove il clima è più asciutto ed influenzato dalle correnti che provengono dal mare.

Cosa vedere a Blera

Blera è un comune italiano di circa 3mila abitanti in provincia di Viterbo nel Lazio. Il paese si trova su un piccolo rialzamento e potete visitarlo dato che è un bellissimo borgo.

Lungo Via Roma, si trovano gli edifici più importanti, fra cui Palazzo Colonna e la Chiesa di Santa Maria Assunta e San Vivenzio. Insomma dovete fare un giro tra i suoi vicoli. Ma se amate le escursioni all’aria aperta esplorate i sentieri di Blera e della Valle del Biedano.