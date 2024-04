Concorso scuola a Roma, contratto sicuro per centinaia di lavoratori: le iscrizioni cominciano tra pochi giorni

Nuove prospettive alquanto rosee per i concorsi nella scuole. Meglio affrettarsi.

In un momento come quello che stiamo attraversando ora come ora, con la forte crisi e i perpetui rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare, che sta particolarmente a cuore ai consumatori di tutte le età, il lavoro è diventato un tema assai scottante. Possederne uno diventa sempre più complicato.

Sono in tante le persone che si sono viste diminuire spaventosamente le ore di lavoro o peggio, quelle meno fortunate, che si sono invece viste consegnare la temutissima lettera di licenziamento. Entrambi i quadri si traducono, senza se e senza ma, in molti meno soldini in busta paga a fine mese, oltre che a dover ricominciare da zero.

Ci sono persone infatti che magari avevano conseguito una laurea specialistica come sorta di piano B ma poi avevano inseguito con anima e cuore la loro ambizione primaria, magari con risultati assai deludenti. Si sono viste così costrette a mettere mano alla carta dell’insegnamento, che però si è poi rivelata la strada giusta, per loro e per gli studenti.

Lavorare nelle scuole, il sogno di molti

Partiamo dicendo che nelle scuole ovviamente non vi lavorano solo insegnanti, il personale facente parte dell‘organico invero è particolarmente variegato e sono sovente richieste figure professionali per svariati ambiti, in particolar modo ausiliari. Ad ogni modo per accedervi è necessario superare dei concorsi.

I concorsi appena citati si suddividono in diverse fasce e di volta in volta è necessario attendere i bandi per potervi accedere. In questo caso si parla di un concorso Ata per quel che concerne la terza fascia. Di che cosa si tratta? Partiamo dicendo che sarà necessario innanzitutto attendere il mese di maggio 2024.

Il nuovo concorso per le scuole, terza fascia Ata

Per la partecipazione, dal momento che questa volta, lo diciamo per dovere assoluto di cronaca, non sarà necessaria alcuna graduatoria, i candidati dovranno essere in possesso di cittadinanza italiana, godimento di diritti civili, nessuna condanna che renda incompatibile in lavoro nella Pubblica Amministrazione e, infine, idoneità fisica all’impego.

Sono infatti molti e variegati i ruoli a cui si potrà accedere per quel che riguarda l’amministrazione di un istituto. Inoltre sarà tuttavia necessario essere iscritti alle graduatorie e soddisfare requisiti quali diploma di maturità, laurea per lo meno triennale, oltre che corsi di specializzazione. La domanda è attuabile negli appositi siti, sulla voce specifica del concorso di terza fascia Ata.