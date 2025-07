Villa Pamphilj, Kaufmann: le accuse agli agenti italiani e la lotta contro l’estradizione

Il caso di Francis Kaufmann, accusato di omicidio, si arricchisce di nuove e inquietanti dichiarazioni durante l’udienza in Grecia. Mentre la giustizia internazionale si prepara a procedere con la sua estradizione, il 46enne americano accusa apertamente la polizia italiana e rilancia con frasi controverse sulle forze dell’ordine.

Il caso di Andromeda e Anastasia Trofimova: un duplice omicidio?

I delitti di Villa Pamphilj non ha smesso di alimentare il dibattito pubblico e giudiziario. La tragedia è quella di una madre, Anastasia Trofimova, e della sua bambina di soli undici mesi, Andromeda, trovate senza vita nella loro villa a Villa Pamphili. Un doppio omicidio che ha messo sotto i riflettori il cittadino americano Francis Kaufmann, il cui coinvolgimento nella morte delle due donne è oggetto di accuse gravissime.

Il 46enne Kaufmann è accusato dalla Procura di Roma di omicidio aggravato. Le circostanze del delitto sono ancora oggetto di indagine, ma i dettagli emersi suggeriscono una dinamica drammatica che ha coinvolto la piccola e sua madre in un contesto di violenza brutale. Mentre gli inquirenti italiani lavorano per chiarire i motivi e le modalità di questi omicidi, il percorso giudiziario del presunto killer si arricchisce ora di nuove dichiarazioni e accuse che complicano ulteriormente la sua posizione.

L’udienza in Grecia e la controversa testimonianza di Kaufmann

Recentemente, Kaufmann è stato protagonista di un’udienza a Larissa, in Grecia, dove si stava decidendo in merito all’estradizione in Italia per rispondere alle accuse di omicidio. Durante questo incontro, il 46enne ha reso una testimonianza che ha suscitato clamore, e che è stata riportata dalla trasmissione “Chi l’ha Visto?”. Secondo quanto emerso, Kaufmann avrebbe accusato la polizia italiana di averlo trattato con violenza, dichiarando: “Quattro poliziotti italiani mi hanno gettato a terra e calpestato”. Una frase che, se confermata, getta una luce inquietante sulle modalità del suo arresto, ma che va verificata con attenzione anche alla luce delle procedure standard delle forze dell’ordine.

Il contesto della testimonianza di Kaufmann è quello di una persona sotto forte stress psicologico, in quanto si trovava nel bel mezzo di una battaglia legale per evitare l’estradizione in Italia. È importante notare che l’accusato si stava opponendo alla sua consegna alle autorità italiane, in quanto la legge greca prevedeva la possibilità di ricorrere a una decisione sul mandato d’arresto europeo, emesso dal gip di Roma.

La difesa e le dichiarazioni controverse

Oltre alla dichiarazione sull’arresto, Kaufmann avrebbe rilasciato altre affermazioni che non hanno fatto altro che alimentare la polemica. In un altro momento della sua detenzione, sempre secondo le fonti di «Chi l’ha Visto?», il 46enne avrebbe dichiarato: “Gli italiani sono mafiosi”, un commento che suona come un attacco diretto alle forze dell’ordine italiane e all’intero sistema giudiziario del Paese. Questa espressione, con un tono che molti hanno definito sprezzante, non ha fatto altro che peggiorare la sua immagine agli occhi dell’opinione pubblica.

Le sue parole non sono passate inosservate, alimentando una spirale di accuse e controaccuse, anche nei confronti della giustizia greca, che ha successivamente deciso di procedere con la sua estradizione. La Corte d’Appello greca ha ordinato che Kaufmann venga consegnato alle autorità italiane entro l’11 luglio, rispettando i termini previsti dagli accordi internazionali per l’estradizione. Il caso, quindi, sembra avviarsi verso una conclusione, ma le dichiarazioni dell’imputato potrebbero continuare a giocare un ruolo nel corso del processo.

La consegna alle autorità italiane e il futuro del caso

Con l’ordine di estradizione in atto, Kaufmann dovrà essere consegnato alle autorità italiane entro un periodo di 15 giorni dall’udienza di Larissa, tenutasi il 2 luglio. Questo significa che, entro la metà di luglio, l’americano sarà probabilmente nelle mani della giustizia italiana, dove dovrà rispondere delle gravi accuse che pendono su di lui.

L’esito del suo processo in Italia rappresenterà uno snodo fondamentale per il caso di Andromeda e Anastasia Trofimova. Le prove raccolte e le testimonianze già emerse saranno cruciali per accertare le responsabilità del presunto omicida e per cercare di fare luce su un delitto che ha scosso l’intera comunità. Intanto, il dibattito sulle sue dichiarazioni e sulla presunta violenza subita durante l’arresto continua a sollevare interrogativi, ma senza che ciò possa inficiare la serietà delle accuse a suo carico.

Mentre le autorità greche procedono con l’estradizione, l’attenzione rimane focalizzata sulle circostanze del duplice omicidio e sulle modalità di arresto, che potrebbero rivelarsi determinanti per il futuro del caso. A breve, Kaufmann sarà chiamato a rispondere in Italia, dove il processo entrerà nel vivo. Nel frattempo, la vicenda continua a alimentare polemiche sia tra le forze dell’ordine italiane e quelle greche, sia tra l’opinione pubblica.