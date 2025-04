Viene celebrato come il BORGO DELL’AMORE ed è un’eccellenza tutta romana | Qui si innamorano anche le pietre

Oltre al suo pittoresco panorama, questo borgo è famoso per essere stato il set cinematografico di uno dei film più iconici del Bel Paese.

Non c’è cosa più romantica e passionale del borgo dell’amore. Ma questa volta non ha nulla a che vedere con il luogo che ha visto nascere la passione dei due protagonisti di una delle tragedie più iconiche di Shakespeare.

Stiamo parlando ovviamente di Romeo e Giulietta, la cui travolgente relazione, seppur non finita nel migliore dei modi, ha conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. Questa volta però si fa riferimento ad un’altra piccola città meno conosciuta rispetto a Verona, ma non per questo con meno valenza storico-artistica.

Non è un caso che quest’ultimo faccia parte, dal 2017, dei borghi più belli d’Italia. Stiamo parlando di Castel San Pietro Romano, un comune di 850 abitanti appartenente alla metropoli romana. Ma scopriamo cosa lo ha reso così celebre.

Il passato cinematografico di Castel San Pietro Romano

Pochi ne sono a conoscenza, ma il suddetto paesino situato ai piedi dei monti Prenestini, è salito alla ribalta a livello nazionale per essere stato il set di un film che ha fatto la storia del cinema italiano. Infatti qui è stato girato, nel lontano 1953, Pane, amore e fantasia.

I protagonisti includono il Maresciallo Antonio Carotenuto, e Maria De Ritis, detta la Bersagliera, interpretati rispettivamente da Vittorio De Sica e Gina Lollobrigida, che nel 2018 è diventata la prima cittadina onoraria di Castel San Pietro Romano.

Un gioiello laziale di storia, arte e tradizione

Castel San Pietro Romano ospita una serie di splendide attrazioni turistiche, a partire dalla Rocca dei Colonna, posizionata sul punto più alto del paese. Edificata del 970 d.C, è caratterizzata da una pianta quadrata con torroni angolari e per diverso tempo una parte è stata adibita a carcere.

Degno di nota è il centro storico, che custodisce alcune importanti chiese di origine medievale, come la Chiesa di Santa Maria della Costa, realizzata nel 1700, e la Chiesa di San Pietro Apostolo, che nel corso dei secoli subì numerose ricostruzioni. Da menzionare anche le imponenti mura ciclopiche che in passato delimitavano i confini del borgo. Sono così chiamate a seguito degli immensi massi di pietra utilizzati per costruirle.