Velocità auto, superi la striscia ondulata a 31 km/h e paghi 347€: se non la vedi sei fritto | Ti monitorano da remoto

Una cittadina americana ha introdotto le linee ondulate sulla strada principale per ridurre la velocità

Sono arrivate le strisce ondulate per tenere sotto controllo la velocità delle auto: ecco le eventuali infrazioni alle quali si può incorrere.

Finora le nostre strade sono state delimitate dalle famose strisce tratteggiate o continue, che come abbiamo imparato durante la scuola guida, sono utili non solo a dividere le corsie ma anche a comunicare ai conducenti quando è possibile effettuare con sicurezza un superamento di uno o più veicoli.

C’è un paesino però che ha introdotto le linee ondulate. La decisione è stata presa in seguito al crescente numero di incidenti causati dall’eccesso di velocità. E’ ormai diventata una situazione ingestibile, considerato il fatto che tale problema si verifica sulle strade di tutto il territorio nazionale.

Inoltre, sembra che le numerose contravvenzioni rilasciate regolarmente dalle autorità non abbiano avuto un grande effetto nel far ridurre la velocità. E perciò, un piccolo comune ha pensato bene di passare dalle parole ai fatti aggiungendo lungo la sua strada principale delle linee ondulate.

Arrivano le linee ondulate per convincere i conducenti a ridurre la velocità

Le innovative linee sono state introdotte nella cittadina di Montgomery Township, nello stato americano della Pennsylvania, nel tentativo di rallentare il traffico, soprattutto a seguito delle lamentele pervenute alle autorità locali sull’utilizzo sconsiderato di queste strade da parte di alcuni conducenti, che le hanno trattate finora come delle vere e proprie piste di velocità.

Le classiche linee sono state quindi sostituite da quelle a zig-zag che sembrano essere state dipinte da una persona alticcia. Ma in realtà hanno un scopo ben preciso: moderare il traffico locale garantendo la sicurezza degli abitanti.

Come funzionano le linee a zig-zag

Prima delle linee ondulate, sono stati presi in considerazione i dossi, ma sono stati considerati incompatibili con la forte pendenza della strada. Dopo si è passato all’uso dei radar e delle auto della Polizia posizionate alla fine della strada, ma non potevano rimanere perennemente sul posto. Ecco perché il design ondulato è stato reputato la soluzione migliore.

Per facilitare la guida, le autorità hanno installato coni e cartelli in modo da aiutare gli automobilisti ad abituarsi a questi schemi di traffico non convenzionali, anche se ci vorrà del tempo prima che i residenti si abituino alla nuova tipologia di segnaletica stradale.