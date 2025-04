Toc toc, c’è nessuno? É il BORGO CASPER di Roma, zero abitanti e tanti misteri: qui si avvertono strane presenze

Il borgo dei fantasmi esiste davvero! Non molto distante da Roma puoi vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Chi non conosce Casper, i protagonisti del film fantasy del 1995? Si tratta di un protagonista di cartoni animati fumetti noto per essere appunto un fantasma. Steven Spielberg è stato uno dei produttori esecutivi e l’attrice Cristina Ricci ha indossato i panni di Kathleen Harvey (fu lodata dalla critica perché ha recitato con niente o con un cavalletto in maquette).

Il film ha riscosso un grande successo al punto tale da essere stato proposto innumerevoli volte nel piccolo schermo. In Italia si classificò al sesto posto tra i primi 100 film con maggiore incasso tra il 1995 e il 1996. Non tutti sanno che la pellicola è stata girata presso l’Universal Studios di Los Angeles e solo una parte a Rockport, Maine.

Da quando si festeggia Halloween tante sono le persone che decidono di essere per una notte un fantasma. Per questo motivo la fantasia ha il via libera, anche se ci vorrebbe solo un telo bianco con due fori per gli occhi.

Non occorre attendere il 31 ottobre, dal momento che puoi recarti in un luogo del Lazio che ricorda alla perfezione l’atmosfera tipica del Castello di Whipstaff Manor, situato sulle scogliere di Friendship, nel Maine.

Un borgo disabitato che merita di essere visitato

Si tratta di una città fantasma in Italia situata nella provincia di Roma. Si eleva su un’altura tufacea bagnata dal fiume Mignone e non distante ci sono delle solfatare e la cascata della Diosilla. Attualmente è inclusa nella riserva naturale regionale del posto.

In passato fu popolata dagli Etruschi e in quel periodo c’erano tanti boschi dove si svolgevano dei riti in onore del dio dell’oltretomba Manth. La presenza di questo popolo è attestata dalla scoperta di alcune tombe in luoghi circostanti: Grottini, Franco, Gatta pelosa, largo della Bandita e Ara del Tufo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia e Sara | Travel content creators (@zaini_esploratori)

Un luogo degno di un set cinematografico

Stiamo parlando di Monterano Antico. È completamente disabitata, dunque ricorda molto l’atmosfera tipica dei posti popolati da fantasmi. Ciò che vale la pena visitare sono l’acquedotto, che attraversa le colline del borgo, il circuito murario poco visibile attualmente, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e Palazzo Ducale, un tempo di dominio della famiglia Orsini. Da non dimenticare la Chiesa di San Rocco e di San Bonaventura.

Chi ama il grande schermo saprà bene che a partire dagli anni 50 questo luogo ha fatto da sfondo alle trame di film avvincenti. Si possono menzionare Brancaleone alle crociate (1970) di Mario Monicelli e il monaco che vinse l’apocalisse (2023) di Jordan River.