Sembra il set de Il Trono di Spade mentre è il PAESE DELLE SFIDE | Qui laziali e romanisti vanno d’amore e d’accordo

Vuoi visitare i luoghi della tua serie televisiva preferita? Non devi andare altrove perché nel Lazio ci sono alcuni che li ricordano alla perfezione.

Il Trono di Spade è una serie televisiva statunitense di genere fantastico. Ha ottenuto tanti consensi da parte della critica per la trama, la qualità della produzione e la recitazione degli attori del cast. Non a caso ha vinto 59 premi e mi su 160 nomination totali!

Delle nobili famiglie combattono tra loro per aggiudicarsi il trono di un regno immaginario. Creature leggendarie e fantastiche avranno un ruolo fondamentale nelle imprese eroiche dei personaggi. Le scene delle 8 stagioni sono state girate nel Regno Unito, in Croazia, in Islanda, in Canada, in Marocco e in Spagna.

La Contea di Antrim, per esempio, ha fatto da sfondo all’avvincente storia. Il territorio è soprattutto pianeggiante mentre la zona costiera è caratterizzata da scogliere e baie. Il tratto più famoso è Giant’s Causeway, entrato a far parte dei Patrimoni dell’Umanità dell’Unesco ed è anche una meta turistica molto apprezzata.

Sei un appassionato di questa serie televisiva e hai il desiderio di andare a vedere con i tuoi occhi questo fantastico luogo? Potresti anche farne a meno perché c’è una località del Lazio che lo ricorda alla perfezione.

Un borgo del Lazio ricorda un set cinematografico

È un comune italiano di 9.958 abitanti della provincia di Latina e si estende tra l’Agro Pontino e Monti Lepini. Si dice che fu popolata già durante l’epoca arcaica e lì nei pressi sorgeva un’antica città volsca, Sulmo, che Virgilio citò nell’Eneide.

Nel Medioevo la famiglia dei Conti Caetani di Caserta l’acquistarono e ne fecero il centro dei loro domini nel Lazio meridionale. Nel 1521 lì nacque il pittore Girolamo Siciolante di cui si conservano tre dipinti e uno proviene dall’Abbazia di Valvisciolo. Inoltre sembra che abbia ospitato anche Leonardo da Vinci.

Un luogo ricco di storia, arte e non solo

Stiamo parlando di Sermoneta, attualmente una delle mete turistiche più apprezzate per via nella sua atmosfera che catapulta in un passato glorioso. Tra le architetture religiose è possibile ammirare la maestosità della Chiesa di San Giuseppe i resti della Chiesa di Santa Maria della Vittoria.

Tra le architetture civili spiccano il Palazzo De Marchis – Caetani (attuale sede della mostra sulla ceramica) e Palazzo Americi (sede del comune). Gli appassionati di cinema sanno bene che Sermoneta è stato stretto cinematografico di ben 91 film! Uno di questi è Non ci resta che piangere di Roberto Benigni e Massimo Troisi.