Addio ai taxi: dopo le 22 sei bloccato per strada, nemmeno le app funzionano | Se non hai l’auto resti a piedi

Se ti sposti da un luogo all’altro con il taxi devi essere aggiornato su ciò che sta accadendo. Sarai costretto a fare lunghe passeggiate nel cuore della notte.

Sul sito virgilio.it è stata riportata una notizia che ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto coloro che amano viaggiare senza la propria automobile. C’è chi si sposta da un luogo all’altro per motivi di lavoro o semplicemente per svago, fatto sta che qualcuno pensa di avvalersi dei mezzi pubblici.

In città si può valutare la metropolitana, ma anche gli autobus. Tuttavia se si è disposti a pagare qualcosa in più allora c’è l’alternativa del taxi. Non ci crederai, ma in una specifica città del Nord Italia ci sono dei problemi che possono creare dei disagi per la circolazione.

Quante volte ti sarà capitato di trovarti in una situazione tale da dover chiamare un taxi. C’è chi lo preferisce dopo una serata in discoteca perché consapevole di aver alzato troppo il gomito, chi non ama stare alla guida e preferisce che terzi stiano al volante e chi si trova all’estero che, per questione di praticità, lascia a casa la propria auto.

Purtroppo non ci sono buone notizie per chi vive in una bellissima città italiana, definita la capitale della moda, che ospita ogni anno tantissimi turisti per le sue bellezze. Di quale si sta parlando.

Non c’è niente da fare, non puoi contare sui taxi

È possibile visitare il Duomo, il Castello Sforzesco, la Galleria Vittorio Emanuele II, la Pinacoteca di Brera, il Teatro alla Scala, i Navigli e tanto altro ancora. Si tratta del capoluogo lombardo. Quale mezzo di trasporto migliore se non il taxi? Non ci crederai, ma non sarà possibile usufruirne nel cuore della notte.

In poche parole pare che ci siano delle violazioni delle condizioni contrattuali da parte dei neoassunti in servizio con le vetture bianche da non molto tempo. C’è un obbligo che prevede la copertura dei turni di notte per almeno 5 anni, un obbligo che sembra non essere rispettato perché alcuni operano su altri turni. Ma non è finita qui!

Una speranza per i conducenti…e non solo

Si è aggiunto un altro problema: la settimana del Salone del Mobile. L’Amministrazione comunale ha deciso di prolungare il turno giornaliero di 3 ore ai conducenti. Ovviamente ci sono state delle polemiche, però il lato buono della faccenda è che si sta andando verso una liberalizzazione dei turni proprio per garantire un servizio di taxi efficiente dico soprattutto durante degli eventi di fama mondiale.

Per ora non ci sono aggiornamenti, dunque chi è interessato in particolar modo alla questione deve aggiornarsi. In questo modo sarà possibile pianificare una giornata in un altro posto facendo affidamento sui taxi.