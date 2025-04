EMERGENZA NAZIONALE – Scuole chiuse per 17 giorni: scopri se la tua regione li deve fare tutti | Non accettano tuo figlio nemmeno se li preghi

Il calendario scolastico prevede la chiusura delle scuole per circa due settimane - Romait.it - foto Canva

Una chiusura prolungata delle scuole prenderà presto effetto: ecco come ogni regione ha deciso di correre ai ripari.

La scuola ha sempre rappresentato un luogo dove poter apprendere, socializzare e perché no, divertirsi. A prescindere che si tratti di un istituto superiore di primo o secondo grado, milioni di studenti ogni giorno si siedono dietro ad un banco per imparare nuovi concetti, approfondire la conoscenza dei loro compagni o incontrarne di altri…

Insomma, nonostante non vengano apprezzata da molti ragazzi, gli anni scolastici sono una grandissima esperienza di vita, diventano parte integrante della nostra formazione sia da un punto di vista istruttivo che caratteriale.

Bisogna però sottolineare che nei decenni sono cambiate tante cose, dal rapporto con gli insegnanti e al numero di giorni in cui la scuola cessa le sue attività, rimanendo di fatto chiusa sia agli studenti che al personale.

La chiusura è vicina

Ogni anno scolastico è caratterizzato da una serie di festività, incluse sia quelle religiose che nazionali. Durante le suddette gli istituti rimangono chiusi e gli alunni hanno l’occasione di staccarsi dalla solita routine e rilassarsi circondati da famiglia e amici, cimentandosi magari nei loro hobby preferiti.

Il calendario 2025 prevede lunghi ponti e una pausa pasquale non particolarmente corta, ammontando ad oltre due settimane di vacanze. Un’ottima notizia dunque per gli studenti italiani, forse meno per i genitori. Ma scopriamo insieme i giorni di chiusura delle scuole, che tendono a variare da regione e regione.

Un calendario scolastico all’insegna delle vacanze

Vista la vicinanza con la Pasqua, a breve la maggior parte degli istituti cesseranno le loro attività. Ma non è finita, perché successivamente troviamo i ponti di aprile, maggio e giugno, che regaleranno ai ragazzi ben 17 giorni di stop, durante i quali si potranno rilassare e respirare aria fresca, in compagnia dei propri cari.

Per gran parte del Paese, le vacanze di Pasqua cominceranno giovedì 17 aprile e termineranno martedì 22 aprile 2025. Nello specifico, questo calendario verrà seguito dalle seguenti regioni: Molise, Lombardia, Sicilia, Emilia-Romagna, Lazio, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania, Piemonte, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Umbria, Sardegna e la Provincia autonoma di Bolzano. Invece ci sono altre tre regioni (Valle d’Aosta, Veneto e Liguria) che prevedono il rientro nel giorno successivo a Pasquetta. Un’altra eccezione riguarda il Trentino, che ha deciso di prolungare le vacanze, facendo tornare gli alunni sui banchi di scuola sabato 26 aprile.