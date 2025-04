Anche noi nel Lazio abbiamo la nostra GREENWICH | Sembra di essere a Londra e invece è la perla della Capitale

Londra è una città molto affascinante, ma una del Lazio può reggere tranquillamente il confronto. Ecco di quale si tratta.

Londra è una delle città più famose nel mondo, nonché capitale della Gran Bretagna con i suoi 8.799.800 abitanti. Per estensione territoriale è la terza città più estesa d’Europa, preceduta solo da Mosca e Istanbul.

I monumenti sono diversi tra loro per essere caratterizzati da un unico stile architettonico. Un importante edificio del periodo Tudor è il palazzo di Hampton Court del 1515 mentre all’epoca vittoriana risalgono delle stazioni ferroviarie, in particolare quella di Paddington.

Uno dei distretti più noti è Greenwich perché ha dato il nome al meridiano e al fuso orario omonimi. Oltre al Royal Observatory Greenwich è possibile visitare la National Maritime Museum e il veliero storico Cutty Sark.

Non ci crederai, ma esiste in Italia un luogo che lo ricorda alla perfezione. È poco distante da Roma e sicuramente non deluderà le tue aspettative.

Resta in Italia per andare a visitare una delle perle del Lazio

Si tratta di un comune italiano di 45.169 abitanti. Sorge nella Piana Reatina sulle sponde del fiume Velino, dunque la presenza abbondante di acqua potabile è tale da garantire alla capitale degli abbondanti quantità. Probabilmente per questo motivo si stanziarono in questo luogo delle popolazioni già nell’Età del Ferro.

Il toponimo probabilmente deriva dal nome Rea Silvia, ovvero la madre di Romolo e Remo. La leggenda dice che sarebbe stata seppellita proprio in quel luogo. La storia, invece, riporta che fu occupato dai romani e con la caduta dell’impero fu conquistato dai Longobardi. A partire dal 1860 fece parte della provincia di Perugia e solo nel 1923 passò al Lazio.

Una bellissima città immersa nella cultura e nel passato

Stiamo parlando di Rieti, la città che con la sua posizione lungo il fiume Velino e il suo centro storico (posto su un’altura ai margini della conca reatina e protetto da una cinta muraria di origine medievale) ricorda proprio Greenwich. Entrambi hanno edifici con una storia alle spalle, parchi immersi nel verde e una posizione geografica strategica vicino all’acqua.

Caratteristiche sono la Cattedrale Basilica di Santa Maria Assunta e la Chiesa di San Domenico. Tra le architetture civili è possibile ammirare i resti del Ponte romano, del teatro Flavio Vespasiano, il Palazzo vescovile, il Palazzo Seminari e la cinta muraria. Per non parlare delle vie, piazze ed archi medievali. Famosa è la piazza Vittorio Emanuele II e l’arco di Bonifacio VIII. Qui c’è anche il monumento Nazionale alla Lira, inaugurato il 1° marzo 2003 a pochi giorni da introduzione dell’euro.