Allerta meteo per Pasqua: temporali violenti e grandine in arrivo: Protezione Civile chiede prudenza | Le regioni più colpite

Dovrai essere munito di un ombrello il giorno di Pasqua se vivi in queste regioni dell’Italia. Evita di stare in luoghi all’aperto.

A breve festeggeremo la Pasqua, ovvero domenica 20 aprile 2025. È un modo per stare insieme con le persone più care una giornata intera dedita al divertimento e alla spensieratezza. C’è chi non abbandona la tradizione, come scambiare delle uova di cioccolato in segno di affetto.

Di solito la domenica chi ama dilettarsi ai fornelli opta per un pranzo in casa mentre quelli che non ne vogliono sapere prenotano al miglior ristorante. Per quanto riguarda Pasquetta, invece, c’è un’accurata organizzazione se si è proiettati a una fare un barbecue in giardino o in qualche parco.

I più piccoli non vedono l’ora di trascorrere giornate diverse dal solito e sarebbe anche un modo per staccarsi dal cellulare. Del resto se si vuole entrare in contatto con la natura verrà automatico metterlo da parte. Eppure quest’anno la Pasquetta potrebbe deludere le aspettative dei genitori.

Secondo quanto riportato sul sito ilmeteo.it un pare che la settimana di Pasqua non sarà per niente soleggiata. Da lunedì 14 aprile 2025 potrebbero avere inizio delle forti precipitazioni che non si placheranno per i giorni successivi.

Pasqua a rischio, non si deve abbassare la guardia

Nel nostro Paese nei prossimi giorni saranno più a rischio la Liguria, il Piemonte, la Lombardia, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e la Toscana. Se vivi in una di queste regioni allora dovresti correre subito ai ripari.

Aprile si sta rivelando un mese imprevedibile da un punto di vista meteorologico e lo si può dedurre nell’arco di 24 ore: dal freddo al caldo in un battito di ciglia. Questo coglie alla sprovvista inevitabilmente, quindi sarebbe consigliabile vestirsi in modo tale da adattarsi alle temperature del momento. Da domenica, però, porta con te un ombrello.

Cattive notizie per gli italiani. Sarà utile l’ombrello

Purtroppo a partire dalla Domenica delle Palme non mancheranno delle perturbazioni causate da un ciclone proveniente dall’oceano, le cui piogge andranno a logorare soprattutto l’Italia Centro Nord. Per quanto riguarda martedì 15 aprile fino a giovedì 17 aprile sono previste precipitazioni ancora più intense e non c’è da escludere il rischio di eventi estremi come delle grandinate.

Dopo domenica ci saranno momenti di sole e l’aria sembrerà finalmente quella tipica della primavera, ma non si deve cantare vittoria perché venerdì 18 e sabato 19 aprile il meteo tornerà di nuovo a creare dei disagi. Non a caso Pasqua e Pasquetta rischiano di essere caratterizzate da forti temporali.