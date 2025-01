Vi ho scoperti, non è lei la PROVOCATRICE | Al GF è stata fatta chiarezza: cadono le maschere dopo la diretta

Un concorrente ha fatto una scoperta che ha lasciato tutti a bocca aperta. Andiamo a scoprire cosa è successo nella casa del Grande Fratello.

La puntata di lunedì 13 gennaio 2025 è stata ricca di colpi di scena dall’inizio alla fine. Gli occhi sono stati puntati su Jessica Morlacchi, la quale ha chiesto alla produzione di avere un confronto con Helena Prestes e Luca Calvani. Con la prima ha avuto un atteggiamento diverso rispetto al solito, chiaro segno che all’interno della casa il tutto si percepisce in modo completamente diverso.

Infatti non ha esitato a chiedere scusa alla brasiliana e quest’ultima ha fatto altrettanto. Prima di andare via Jessica ha voluto salutarla con una stretta di mano e la faccenda tra le due si è definitivamente conclusa. Dopo è stato il turno di Luca e in questo caso le cose non sono andate allo stesso modo.

Jessica gli ha puntato il dito contro per alcuni modi di fare che a lei non sono piaciuti, in quanto non hanno fatto altro che illuderla. Alfonso Signorini l’ha invitata a entrare nello studio dove si è seduta tra gli ex concorrenti e subito dopo sono stati fatti i primi nomi dei concorrenti salvati dalla nomination fino ad arrivare a Shaila Gatta ed Helena.

Con grande stupore il pubblico ha deciso che Helena deve andare via dal reality della Mediaset. Un’uscita del tutto inaspettata, anche perché la ragazza è una delle concorrenti più forti di quest’edizione. In realtà qualcuno dice che non è quello che sembra.

Rivelazione inaspettata al Grande Fratello

Helena ha sempre confessato di avere un carattere particolare per via del suo passato e grazie a Grande Fratello è riuscita a risolvere dei conti in sospeso con se stessa. All’interno della casa ha avuto quasi tutti contro e solo pochi le hanno dato una spalla di supporto. Tra questi c’è un concorrente che si è messo da poco in gioco.

Si tratta di una donna e ha già partecipato a una delle vecchie edizioni del Grande Fratello Vip. Lei non è altro che Stefania Orlando. Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it pare che abbia espresso un pensiero chiaro su Helena.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefania Orlando (@stefaniaorlando1)

“Non parla mai male di nessuno”

“Io non ho mai avuto un gesto da parte di Helena per cui mi sono sentita provocata…È sempre stata super gentile, fragile e disponibile”, ecco cosa ha riferito la Orlando. Anche Luca ha espresso un pensiero positivo: “Lei non parla mai male di nessuno…Piuttosto di parlare male sta zitta…In generale Lei è sempre stata così”.

Ora che non è più in gioco sui social in tanti si stanno lamentando. In base ai sondaggi resi pubblici non era lei che doveva essere eliminata. Eppure si sa che il Grande Fratello è imprevedibile.