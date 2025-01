Martina ha scelto Ciro, era tutto scritto | La scelta a UeD solleva il polverone: si erano messi d’accordo?

Dopo la scelta di Martina De Iannon sui social in tanti si sono scatenati. Il commento di uno in particolare non è passata inosservato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Quest’anno il Trono Classico non ha spesso avuto dei percorsi sentimentali con un lieto fine. Il primo ad essere andato via è stato Alessio Pecorelli, il quale ha deciso di andare via in seguito a varie segnalazioni arrivate alla redazione sul suo conto. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una serata in discoteca con Mario Cusitore.

Poi qualche giorno fa Michele Longobardi è stato costretto a interrompere il suo trono per l’ennesima segnalazione. Dopo aver contattato con un profilo fake una ex corteggiatrice, l’ex scelta di Luca Daffrè ha chiamato per riferire di quanto accaduto tra loro due fino ai primi giorni di dicembre. Alla fine Michele ha lasciato lo studio a testa bassa.

Ora i telespettatori non devono fare altro che assistere all’ultima fase del percorso del trono di Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon. Le due sono diventate popolari per aver partecipato a Temptation Island con gli ex fidanzati.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it sembra che Martina abbia fatto la sua scelta cogliendo tutti alla sprovvista. In realtà solo una persona non si è stupita di ciò che ha visto con i propri occhi e non ha esitato a comunicarlo avvalendosi dei social.

Uomini e Donne, Martina ha fatto la sua scelta

Martina ha portato fino alla fine del suo percorso due giovani ragazzi: Ciro e Gianmarco. Il primo è un ragazzo dal forte temperamento e a tratti istintivo. Infatti le discussioni erano all’ordine del giorno e questo non ha fatto altro che far sprofondare nella disperazione la tronista.

L’altro, invece, è sempre stato considerato maturo per la sua età. Ha gestito determinate emozioni nel migliore dei modi e i fan hanno sempre sostenuto che poteva essere il partner ideale per Martina. Con grande sorpresa la scelta è ricaduta su Ciro che ha accettato l’idea di approfondire la conoscenza al di fuori di quel contesto televisivo.

Frecciatina sui social e nuovo tronista

Sull’argomento ha voluto esprimere una propria opinione l’ex di lei, ovvero Raul Dumitras. “Non chiedetemi cosa penso. Era scontato…Era chiaro che andasse così. Cosa ci si può aspettare”, ecco cosa ha scritto lasciando intendere determinate cose. Adesso farà leva sul fatto che determinati discorsi fatti da lui in passato verranno capiti ancora di più.

Nel frattempo Gianmarco si è seduto sul trono su invito di Maria De Filippi e sembra che la redazione sia già stata tempestata di telefonate di ragazze che non esiteranno a corteggiarlo per conquistare il suo cuore.