Controllate i nei, ho rischiato il CANCRO | La Ferragni salva per un pelo: l’operazione è stata tempestiva

Chiara Ferragni è al centro dell’attenzione per via di una notizia che ha spiazzato tutti. Andiamo a scoprire cosa è successo all’influencer.

Chiara Ferragni è stata una delle influencer più seguite e apprezzare fino a qualche tempo fa. Con le sue forze è riuscita a costruire un grande impero economico che le ha permesso di dare lavoro a tante persone. Basta pensare che Sophie Codegoni, prima di diventare tronista di Uomini e Donne, lavorava nel suo negozio di Milano come modella.

Purtroppo a causa della questione legata ai panettoni della Balocco il suo periodo di massimo splendore è tramontato e con esso anche il matrimonio con il cantante Fedez. Non sono stati momenti semplici, ma per fortuna è riuscita a rimboccarsi le maniche e a riprendere in mano la sua vita.

Il gossip di si è scatenato su lei e l’ormai ex marito, in quanto si diceva che quest’ultimo avesse una relazione extraconiugale con una donna che ancora oggi non ha un volto. A tal proposito Fabrizio Corona ha promesso che farà il nome e non si tratta di Taylor Mega.

Per quanto riguarda la Ferragni ora sembra che faccia sul serio con Giovanni Tronchetti Provera, ovvero un affascinante dirigente d’azienda. Sono usciti allo scoperto e questo non fa altro che darle serenità. Tuttavia di recente una persona vicino a lei ha fatto un appello.

La prevenzione è importante per la salute

Stiamo parlando del controllo dei nei. Essi sono delle specie di macchie sparse sul corpo. Ci sono quelle di piccole dimensioni con micro escrescenze cutanee di colore marrone. In genere quelli piatti non sono pericolosi. Non si può dire lo stesso di quelli che tendono a cambiare colore, che provocano prurito e hanno una forma frastagliata.

È importante fare periodicamente un controllo dal dermatologo, il quale consiglierà un esame istologico per accertare l’eventuale presenza di cellule tumorali. In questo modo si può prevenire ed evitare il peggio. Secondo quanto riportato sul sito gossipetv.it sembra che una delle sorelle Ferragni abbia voluto lanciare un messaggio importante.

“Controllatevi sempre”, ecco l’appello ai follower

In questo caso stiamo parlando di Valentina Ferragni che ha rimosso un neo scoprendo che in realtà era qualcosa di più serio: “I medici non riuscivano a dire cosa fosse prima dell’intervento, e hanno scoperto che era un brutto cancro della pelle”. Ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con il ghiaccio in testa perché lì è stato tolto.

Non tutti sanno che nel 2021 ha scoperto un carcinoma basocellulare localizzato sulla fronte. Per fortuna è stato rimosso e adesso ha dovuto fare i conti con quest’altra spiacevole scoperta. Il peggio anche questa volta è alle spalle.