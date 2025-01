È tutta una farsa | Ad Amici scoppia la polemica: la Celentano aveva previsto tutto, fan in rivolta

Incredibile ma vero: per molti uno scoop ma per altri c’era da aspettarselo. Tra questi proprio la Celentano.

“Amici” di Maria De Filippi non è solo un talent show, è un vero e proprio fenomeno culturale. Nato nel 2001 come “Saranno Famosi”, il programma ha conquistato il pubblico italiano con una formula unica: giovani adolescenti insieme, in una scuola, a imparare ed emozionarsi per le loro relazioni interpersonali.

A metà strada tra una serie tv e un talent, anno dopo anno, Amici è diventato un format simile a un trampolino di lancio per ballerini e cantanti, molti dei quali sono oggi star di fama nazionale e internazionale, come ad esempio Elodie.

Il successo del format è in larga parte dovuto alla presenza di insegnanti carismatici e spesso controversi. Tra i più noti degli ultimi anni ci sono Raimondo Todaro, ex ballerino di Milly Carlucci e del suo Ballando con le stelle, e Alessandra Celentano, nota per la sua severità e professionalità. Lei, in particolare, è ormai un simbolo del programma, amata e temuta dagli allievi.

Il cuore dietro al successo

Ma qual è l’anima di Amici? Forse proprio Maria De Filippi, molto più di una conduttrice. La sua carriera è stata inoltre segnata da momenti difficili, tra cui la perdita del marito, Maurizio Costanzo, nel febbraio 2023. La morte del celebre giornalista e conduttore ha scosso non solo Maria ma l’intero mondo dello spettacolo italiano.

In quei giorni, la rete Mediaset ha dimostrato un grande supporto umano e professionale, sospendendo tutti i format per una settimana in segno di rispetto e vicinanza. Nonostante il dolore, Maria è tornata al lavoro con la determinazione e la sensibilità che la contraddistinguono, dimostrando ancora una volta la sua forza straordinaria.

Celentano la sapeva lunga

La notizia è stata diffusa da Lanostratv.it. La stagione 24 del talent ha già regalato uno dei momenti più controversi della storia recente del programma. Il protagonista? Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele Muccino, la cui esperienza nella scuola si è trasformata in una saga di decisioni e ripensamenti. Tutto è iniziato quando Rudy Zerbi ha deciso di eliminarlo, affermando di non vedere progressi sufficienti. A quel punto, Anna Pettinelli è intervenuta, ripescandolo e portandolo nella sua squadra.

Sembrava l’inizio di una nuova opportunità per Ilan, ma il colpo di scena è arrivato solo poche puntate dopo: Pettinelli ha eliminato il giovane cantante, dichiarando che non vedeva in lui il potenziale per arrivare al Serale. Dopo forti critiche, c’è stato un nulla di fatto. In questa vicenda spicca però Alessandra Celentano, la quale aveva previsto tutto. Attenzione: la sua previsione riguardava la condotta altalenante della collega Pettinelli. Prima della duplice eliminazione di Ilan infatti, nelle puntate precedenti e in tempi non sospetti, Celentano aveva paventato l’incoerenza di Anna. I fan restano però arrabbiati per l’esclusione del proprio beniamino.