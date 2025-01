Smettetela, state distruggendo il GF | Scoperta la causa del crollo degli ascolti: Signorini si gioca l’ultima carta

Dopo settimane di silenzio qualcuno ha deciso di intervenire per esprimere la propria opinione su quanto sta accadendo nella casa del Grande Fratello. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Due concorrenti molto forti sono andati via per motivi diversi. Uno ha abbandonato il gioco perché non accettava l’idea di finire alla nomination d’ufficio. In questo caso si sta parlando di Jessica Morlacchi, la quale si è rifiutata di seguire la volontà di Grande Fratello e per questo motivo ha deciso di abbandonare volontariamente il gioco.

L’altro, invece, con grande stupore non ha superato la nomination. A tal proposito non si può che menzionare Helena Prestes. È ben risaputo che non sono mai andate d’accordo, ma la situazione è degenerata in seguito alla negazione del pane a tavola.

Helena non ha voluto darle il pezzo di pane richiesto e così è stata sfiorata una rissa. I produttori non potevano non intervenire e in poco tempo ci sono stati dei risvolti all’interno del reality. Jessica è entrata già per la seconda volta nella casa per avere un confronto con Luca Calvani e poi con Amanda Lecciso.

Inoltre con Helena ha avuto nuovamente un faccia a faccia, con la differenza che il tutto è avvenuto all’interno dello studio. Nella faccenda è intervenuto qualcuno per esprimere un proprio parere su ciò che hanno combinato da quando hanno messo piede nella casa.

Grande Fratello, dure parole nel pieno della diretta

Il primo confronto è avvenuto nella casa prima che Helena andasse via. Il pubblico ha avuto modo di vedere una Jessica diversa, probabilmente meno esasperata dalle circostanze. D’altronde si sa che a un certo punto i nervi crollano per via dei tanti giorni trascorsi senza avere rapporti con il mondo esterno.

Infatti le due si sono strette la mano e hanno conversato con toni pacati. Alla fine c’è stata un’altra occasione all’interno dello studio e anche stavolta hanno ammesso le rispettive colpe e spiegato al proprio punto di vista. Una delle due opinioniste ha voluto puntualizzare un qualcosa largamente condiviso dagli italiani.

“Avete dato un pessimo esempio”

Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, la quale ha pronunciato testuali parole: “Nel giro di 5 minuti avete atterrato la possibilità alle famiglie di educare i figli…Avete dato un pessimo esempio”. Jessica non ha esitato a darle ragione.

Tuttavia la Luzzi ha fatto un’osservazione non del tutto sbagliata: “Avete fatto un danno mostruoso al programma senza di voi lì dentro…Noi tutto non volevamo che voi usciste…Ma come si fa a pensare alla casa senza voi lì dentro?”. In effetti sono state due concorrenti forti e sicuramente le dinamiche della casa cambieranno con la loro assenza.