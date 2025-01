A Uomini e Donne non ci torno, mi spiace | Tina Cipollari disperata: il cavaliere si rifiuta di corteggiarla

Secondo fonti attendibili pare che un partecipante non tornerà più nello studio di Uomini e Donne. Tina Cipollari dovrà farsene una ragione.

Tutti sono concordi nel dire che Tina Cipollari sia perfetta nel ruolo di opinionista con Gianni Sperti, dal momento che sanno analizzare bene dall’esterno le dinamiche che si vengono a creare tra i partecipanti. Con la loro lente di ingrandimento non fanno altro che osservare delle situazioni da vari punti di vista e quasi sempre ci vedono lungo.

È ben risaputo che Tina ha trovato anni fa l’amore nello studio di Maria De Filippi. Già era opinionista in quel periodo quando ebbe modo di conoscere uno dei pretendenti della tronista di quel periodo che ha sposato e reso padre di tre splendidi figli. Poi il matrimonio è giunto al termine e lei per tanti anni è stata fidanzata con un imprenditore toscano.

Adesso è tornata single e pare che sia pronta per rimettersi in gioco con i sentimenti. Infatti sta diventando sempre più insistente la voce che potrebbe lasciare il ruolo di opinionista per sedersi nel parterre femminile. Se così fosse sicuramente ne vedremo delle belle, poiché ha un rapporto fatto di alti e bassi con Gemma Galgani.

Di recente le ha fatto l’ennesimo gavettone e sul web in tanti si sono scatenati perché non è corretto nei confronti di una donna di una certa età. Nonostante ciò Tina sta focalizzando su altro la sua attenzione. Andiamo a scoprire colui che potrebbe non tornare più per il suo dispiacere.

Tina Cipollari dovrà farsene una ragione

La persona in questione ha fatto sognare gli italiani con la love story con Gemma Galgani anni fa. È nato il 28 aprile 1956 è attualmente si dedica alla scrittura, alla lettura e alla cronaca rosa. Sta collaborando con portali di gossip e tv ed e anche manager.

Dopo Gemma ha avuto un’altra relazione con una donna misteriosa, estranea al mondo dello spettacolo. Anche in questo caso non c’è stato un lieto fine. Stiamo parlando di Giorgio Manetti. Ecco cosa è stato riportato sul sito lanostratv.it.

Non vado a corteggiare Tina

“Vi immaginate io a corteggiare Tina Cipollari? Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente, ma poi in trasmissione non tornerei per corteggiare Tina, ma neanche nessun’altra la dama“, queste sono le parole di Giorgio in merito alla notizia di Tina nel ruolo di dama.

Poi ha aggiunto di essere contento per lei perché magari potrà trovare questo modo l’amore. Infine non ha nascosto il suo piacere nel sapere che i telespettatori di Uomini e Donne sarebbero contenti di rivederlo nello studio. Ha tenuto a precisare che non si troverebbe più a suo agio in quella circostanza.