Lutto per Myrta Merlino: “Via un pezzo di famiglia” | La conduttrice lo saluta così, voce rotta dall’emozione

Myrta Merlino si sta riprendendo da un momento davvero difficile e molti parlano della situazione delicata.

Myrta Merlino è una delle conduttrici italiane di maggior prestigio della televisione. In molti potrebbero conoscerla per il suo apporto decisivo su un’altra rete, ossia la Rai. Lì ha segnato la storia degli ascolti grazie a un format nato in seno a un periodo tragico, la pandemia.

Questo format era intitolato “L’aria che tira”. Lo show è risultato piuttosto seguito, poiché si poneva l’obiettivo di operare una scrematura delle informazioni salienti di politica interna ed esterna, per poi restituirle in un succo digeribile per gli utenti medi del canale.

Tra costoro, la maggioranza era rappresentata dalle casalinghe, le quali non erano appunto impegnate in lavori di sorta, per cui, stando a casa, si occupavano di diverse faccende con la televisione in sottofondo. Così facendo, assimilavano approfondimenti, informazioni e tanto altro.

Lo sviluppo di Myrta

Ciononostante, il successo del programma non è stato abbastanza per le mire di Myrta Merlino. E a giusta ragione, in un certo senso, dal momento che si tratta di una professionista di un certo calibro. Merlino è infatti una giornalista che ha deciso di intraprendere la carriera televisiva con un obiettivo: fare divulgazione.

Lo scopo è nobile, sebbene in molti ci abbiano sempre voluto vedere anche altro, come ad esempio la rincorsa del denaro. Anche se così fosse, i detrattori sono presto zittiti dai fan, i quali ascrivono a Merlino una dose di profonda serietà e, benedicono il compenso per il suo sudato lavoro. Finché non è approdata a Mediaset.

Lutto per Myrta Merlino

Quando Pier Silvio Berlusconi l’ha scelta per sostituire Barbara d’Urso, l’Italia ha pianto lacrime amare. Pomeriggio Cinque non sarebbe stato più il regno della vip stellare, bensì quello di una austera giornalista. Gli ascolti dei primi tempi hanno confermato la ritrosia dell’audience, ma poi, la caparbietà e la scioltezza della giornalista hanno messo tutto a posto. Adesso, però, Myrta Merlino sta per subire un lutto profondo e inatteso per molti. La notizia è data da Ispanews.it.

“Voglio salutare un uomo che è stato un riferimento per molti, e per me è anche un pezzo di famiglia…Sto parlando di Furio Colombo che ci ha lasciato stamattina all’età di 94 anni…” queste sono state le parole da lei pronunciate durante la diretta di Pomeriggio Cinque. Il suo collega era stimatissimo sul piano personale e professionale e l’emozione è trapelata per la prima volta sul volto sicuro di Merlino. Questo elemento, benché triste, ha però sortito un effetto positivo nel pubblico: che Myrta si stia finalmente sbottonando lasciando intravedere un lato emotivo? Che questo non sia il passo decisivo per suggellare le nozze tra lei e il suo pubblico inizialmente reticente?