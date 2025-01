Ma quale intervento, sono sano come un pesce | Il cantante stufo delle DICERIE mette a tacere tutti: viene fuori la verità

Uno dei cantanti più noti del mondo della musica italiana ha deciso di mettere a tacere dei pettegolezzi fatti sul suo conto. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

A breve avrà inizio il Festival di Sanremo e gli italiani non vedono l’ora di vedere i Big della musica esibirsi sul palco dell’Ariston. Carlo Conti ha garantito che non mancheranno i colpi di scena, ragion per cui non resta che attendere la prima serata. Tra i cantanti in gara ci saranno anche Achille Lauro, Gaia, Noemi, Francesco Gabbani, i Modà e tanti altri ancora.

Per quanto riguarda i co-conduttori si dice che il conduttore avrà accanto Mahmood. Le fan non potranno ascoltare un suo brano, ma in compenso avranno modo di vederlo ugualmente all’evento canoro più atteso dell’anno.

Molti hanno nostalgia degli anni d’oro del Festival di Sanremo, dato che i protagonisti erano i cantanti pilastri fondamentali della musica italiana. Tra questi possiamo menzionare Massimo Ranieri, Al Bano e Gianni Morandi sono senza dubbio i cantanti più apprezzati del mondo della musica italiana e non.

Le loro canzoni, nonostante sia inevitabile lo scorrere del tempo, continuano tuttora a riscuotere un grande successo coinvolgendo anche le nuove generazioni. Anche la loro vita privata ha suscitato curiosità proprio perché sono entrati nel cuore di tutti. Non a caso nelle ultime ore uno del formidabile trio ha deciso di intervenire per porre fine alle fake news.

Il cantante interviene contro i pettegolezzi

Cantante di gestione è nato a Cellino San Marco il 20 maggio 1943. Ha avuto modo di collaborare con Adriano Celentano, Lucio Dalla e Totò Cutugno. Nel corso della sua carriera ha partecipato a 15 edizioni del Festival vincendo quella del 1984.

Conobbe l’ex moglie sul set del film Nel Sole del 1967 e fu un vero colpo di fulmine. Insieme hanno duettato per anni e ancora oggi, seppur separati da anni, continuano a esibirsi mano nella mano. Stiamo parlando di Al Bano. È intervenuto per schiarire come stanno realmente le cose.

Ecco la verità sul conto di Al Bano

“Grazie a Dio Al Bano gode di ottima salute”, ecco quanto è stato riportato sul sito gossipetv.com. A seguire il direttore di Novella2000 su Instagram ha voluto dare un ulteriore smentita: “Sta bene, non c’è proprio nulla su cui basarsi per alimentare queste dicerie”.

Poi ha aggiunto che ha avuto dei problemi di salute, però per fortuna si tratta di un lontano ricordo: “Ha avuto difficoltà legate al cuore e altre questioni di salute, ma le ha superate brillantemente. Ora sta benissimo e continuo a portare gioia con la sua immensa voce”. Tutto bene quel che finisce bene.