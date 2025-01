Gianmarco Steri, chi è il nuovo tronista di UeD | Ex fidanzata, occupazione e curiosità su di lui

Il pubblico femminile di Uomini e Donne sta facendo i salti di gioia per il nuovo tronista, Gianmarco Steri. Ma quanto si sa sul suo conto? Ecco tutte le informazioni inerenti alla vita privata.

Uomini e Donne dà la possibilità ai partecipanti di trovare l’anima gemella. Dame, cavalieri, corteggiatori, corteggiatrici e tronisti si mettono alla prova per andare via mano nella mano con qualcuno. Purtroppo non sempre ciò lieto fine perché c’è chi non è mosso da nobili intenzioni. Ultimamente, per esempio, il tronista Michele Longobardi è andato via in seguito all’ennesima segnalazione.

Non solo attraverso un profilo social falso ha contattato un’ex corteggiatrice, ma si sentiva anche con la scelta del tronista Luca Daffrè. La ragazza ha contattato direttamente la redazione e nel pieno di una puntata ha spiegato come sono andate realmente le cose. In poche parole hanno avuto una frequentazione che si è conclusa a inizio dicembre.

Ovviamente le due corteggiatrici rimaste in gioco si sono arrabbiate e hanno deciso di mollare tutto. Il pubblico sperava in una scelta romantica con lancio di petali, però in questo caso non è stato accontentato. A breve assisterà a quella di Martina De Iannon, anche se sul web già si sa chi è stato il fortunato tra Gianmarco Steri e Ciro Solimeno.

Nuovo tronista di Uomini e Donne, le fan sono entusiaste

Martina è nota per aver partecipato a Temptation Island con l’ex fidanzato e al falò di confronto hanno deciso di mettere la parola fine. Poi è arrivata la proposta del trono di Uomini e Donne e lei non ha esitato ad accettare. Nonostante le varie critiche ricevute, lei è andata avanti nel suo percorso sentimentale.

Alla fine ha scelto Ciro, però Gianmarco le ha augurato ugualmente il meglio. Una non scelta che ha commosso tutti, dal momento che in tanti si sono affezionati al ragazzo. Ed è proprio per questo motivo che adesso è il nuovo tronista.

Curiosità sulla vita privata su Gianmarco

Secondo quanto riportato su ispacnr.it, Gianmarco è nato a Roma il 30 aprile 1996. A 28 anni, ma si è sempre distinto per la sua educazione e compostezza. È un imprenditore titolare di due barber shop collocati a Centocelle e Villa Gordiani ed è anche appassionato di sport, soprattutto del calcio.

Per ora non si sa altro sul suo conto, anche perché il profilo Instagram è privato. Tuttavia in tanti non hanno nascosto la loro gioia nel vederlo seduto sul trono. Infatti si è convinti al 100% che il suo sarà sicuramente uno dei più belli di quest’edizione.