Milly non aspettiamo Ballando, torna subito in prima serata | La Rai punta sulla Carlucci con un nuovo show: mossa ANTI De Filippi

La Rai sembra avere dei piani per Milly Carlucci. Ecco cosa potrebbe bollire in pentola per l’amatissima conduttrice.

Milly Carlucci da anni fa compagnia gli italiani il sabato sera per alcuni mesi dell’anno con lo show Ballando con le stelle. Il pubblico della Rai non si perde neanche una puntata perché assiste con entusiasmo alle fantastiche performance di coloro che si mettono in gara. L’ultima edizione è stata vinta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

I due durante questa impresa la televisiva hanno deciso di ufficializzare la loro relazione e adesso stanno vivendo lontano dal contesto televisivo l’amore sbocciato in pista tra un’esibizione e l’altra. Per la gioia dei fan dell’attrice, Carlo Conti l’ha voluta a tutti i costi al Festival di Sanremo in un ruolo ben preciso.

Per quanto riguarda l’amatissima conduttrice, gli alti vertici della Rai puntano ben volentieri sulla sua professionalità. Del resto i risultati in termini di share non deludono mai, quindi pare che per lei ci siano tanti progetti che stanno bollendo in pentola.

A tal proposito sul sito la nostratv.it è stata riportata una notizia che sicuramente farà fare i salti di gioia ai fan. C’è la possibilità di presentare un nuovo format? Andiamo subito a scoprire la risposta.

La Rai ha in mente nuovi progetti per Milly Carlucci

Milly Carlucci non ha mai nascosto il desiderio di tornare in televisione proponendo di nuovo de Il cantante mascherato. Su questo è stato affrontato un discorso su tvblog.it: “Una versione rinnovata e opportunamente tarata del cantante mascherato, di venerdì sera potrebbe tranquillamente funzionare…”.

A breve andrà in onda Amici di Maria De Filippi e qualcuno pensa che la Rai voglia piazzare qualche programma televisivo il sabato sera per tenere testa alla regina della tv italiana. Che sia Milly Carlucci l’asso nella manica? Ecco la verità.

“Un nuovo format da presentare al pubblico”

Al momento non si sa ancora nulla di certo, in quanto tutti stanno attendendo con ansia il Festival di Sanremo. Probabilmente dopo l’evento canoro si prenderanno delle decisioni per garantire un ottimo share. Per questo motivo Milly Carlucci potrebbe essere contattata per mettersi a tavolino e parlare del suo futuro professionale.

“L’ipotesi numero 3 prevederebbe in onda un nuovo format da presentare al pubblico di Rai1, ma si esclude il ballo e l’arte varia“. Si dice che potrebbe arrivare una nuova versione di The Voice, ma per adesso il tutto è avvolto nel manto del ministero.