Non lo accetto, lascio anche io la casa | Dopo la Morlacchi un altro RITIRO dal GF Signorini è disperato

Non è un bel momento per il Grande Fratello. Adesso Alfonso Signorini dovrà fare i conti con un altro concorrente intenzionato a mollare tutto e andare via.

In questi giorni sul web si sta parlando del Grande Fratello per via del ritiro di Jessica Morlacchi. Tutto ha avuto inizio dopo che Helena Prestes le ha negato il pane a tavola e l’astio tra le due è aumentato al punto tale che è stato lanciato un bollitore. La brasiliana si è scusata fin da subito riferendo che non aveva intenzione di colpirla.

Nella faccenda è stata menzionata anche Ilaria Galassi, la quale ha avuto un atteggiamento violento non solo nei confronti di Helena, ma anche con chi ha fatto da scudo a Helena. Nelle videoclip si vede Jessica che spinge la donna a inveire contro l’altra per non interviene quando avrebbe dovuto.

Alfonso Signorini è stato severo con le tre donne e ha comunicato non la squalifica, bensì la nomination d’ufficio. A quel punto Jessica ha voluto lasciare il reality perché non ha accettato l’idea di essere stata messa sullo stesso piano di Helena.

Nonostante i suoi compagni di avventura le abbiano detto di restare, lei non ne ha voluto sapere. Sul web c’è chi la sostiene e chi crede che l’abbia fatto perché sa di non avere possibilità di superare la nomination dopo quanto accaduto. Per ora la diretta interessata non è ancora intervenuta, ma nel frattempo i riflettori sono puntati su altro.

Grande Fratello, un ritiro che ha spiazzato tutti

Da qualche ora sui social sta circolando un video in cui stavolta è Shaila Gatta a insultare Helena. Si sentono forte e chiaro degli insulti, però stavolta la ragazza ha optato per il silenzio. Probabilmente non ha intenzione di perdere nuovamente le staffe.

Non è una situazione semplice né per i concorrenti né per la produzione. Infatti sul sito lanostratv.it è stata riportata una notizia che ha scosso fortemente il reality. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha fatto una rivelazione sconvolgente.

“Si tratta esclusivamente di una valutazione interna”

Qualcuno ha pensato che al centro della questione ci fosse Lorenzo Spolverato che palesato più volte settimana scorsa di voler andare via. In questo caso il giornalista ha menzionato un’azienda, la Santero, dal momento che ha comunicato di non sponsorizzare più il Grande Fratello dopo aver fatto delle valutazioni dettagliate.

“La nostra collaborazione non è legata né a un concorrente in particolare né alle scelte della produzione. Si tratta esclusivamente di una nostra valutazione interna guidata dalla volontà di concentrarci su priorità di comunicazioni più in linea con i valori che rappresentano il nostro brand“.