Non so davvero cosa fare | Maria presa alla sprovvista: costretta a cacciarla da UeD in 2 minuti

Nello studio di Uomini e Donne è accaduto un evento del tutto inaspettato. Maria De Filippi non è riuscita a prevedere le mosse di chi si è reso protagonista dell’insolita vicenda.

La puntata di giovedì 9 gennaio 2025 ha avuto inizio con il trono di Michele Longobardi per via di una segnalazione fatta da una delle ex corteggiatrici. In pratica lui avrebbe contattato su Instagram con un profilo fake la ragazza e da lì avrebbero avuto una serie di conversazioni che sono state riportate per filo e per segno alla redazione.

Le due corteggiatrici rimaste in gioco non hanno nascosto il loro dispiacere, riferendo di voler andare via. Poi in seguito a un confronto hanno iniziato a tentennare. Purtroppo le sorprese non sono finite qui, dal momento che a breve andranno in onda le registrazioni in cui verrà a galla una frequentazione avvenuta durante i primi mesi del trono.

La ragazza che Michele ha frequentato tenendo tutti all’oscuro non è altro che l’ex scelta del tronista Luca Daffrè. Ovviamente Maria De Filippi ha invitato il giovane ad andare via dalla trasmissione. Ciò significa che saranno Francesca Sorrentino e Martina De Ioannon a portare avanti il Trono Classico.

Tuttavia i colpi di scena non terminano mai, essendo sempre dietro l’angolo pronti a saltare fuori. In questo caso la faccenda riguarda Tina Cipollari. Cosa avrà combinato stavolta l’opinionista spumeggiante? Andiamo subito a scoprirlo.

Uomini e Donne, un membro del cast è stato fuori dallo studio

Tina Cipollari sa come dare pepe alla trasmissione creando delle dinamiche avvincenti e può farlo avendo il supporto del collega Gianni Sperti. Insieme con la lente di ingrandimento analizzano tutto ciò che viene raccontato all’interno dello studio e spesso riescono a smascherare chi non è mosso da nobili sentimenti.

L’opinionista non ha mai nascosto di non tollerare alcuni comportamenti di Gemma Galgani. A parer suo non è alla ricerca dell’amore, bensì della visibilità perché le sue conoscenze non vanno mai a buon fine. Dopo Giorgio Manetti non ha trovato più nessuno con il quale costruire una storia. Di recente hanno creato un altro siparietto del tutto inaspettato e Tina è stata costretta a stare lontana dalle telecamere.

Il gesto inaspettato di Tina Cipollari ha stupito i presenti

Molti ricordano senza dubbio quando Tina ha gettato un secchio d’acqua su Gemma cogliendo tutti alla sprovvista, per non parlare della torta che la colpì in pieno volto. Gemma non ha mai risposto ripagando con la stessa moneta e ciò non fa altro che confermare la sua classe.

Adesso la scena nel secchio d’acqua si è ripetuto per l’ennesima volta e Tina è stata costretta a stare dietro le quinte per evitare il rischio di scivolare per via del pavimento bagnato. Gemma l’ha invitata a restare lì per evitare ulteriore disturbo all’interno dello studio.