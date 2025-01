Voglio morire così | In casa Rai sono rimasti tutti di sasso: l’attore lo ha detto col microfono acceso, fan disperati

Assurdo cosa sia uscito dalla sua bocca: nessuno si aspettava una dichiarazione del genere. La tensione è alle stelle.

La Rai, storica rete televisiva italiana, è un pezzo di storia del nostro paese. Dal 1954, quando trasmetteva in bianco e nero, fino all’era digitale, ha collezionato un numero impressionante di successi. Pensiamo ai grandi show del sabato sera, ai telegiornali impeccabili e ai programmi culturali come “Superquark”.

Ma non solo: Sanremo, la madre di tutti i festival, deve proprio alla Rai la sua fama mondiale. Eppure, non sono mancate le gaffe. Tra gli insuccessi recenti, spicca un episodio imbarazzante avvenuto a Sanremo 2024: lo scandalo portato a galla indirettamente da Ghali e Dargen D’Amico, presso Domenica in.

Un momento che doveva essere dedicato alla musica e alla politica come parte integrante del messaggio artistico è diventato motivo di offesa e di discussione. Insomma, la Rai è come una vecchia amica: sa essere brillante, ma a volte inciampa clamorosamente.

Eventi clamorosi

La Rai è anche il palcoscenico di eventi a dir poco clamorosi, alcuni veri, altri un po’ meno. Uno degli episodi più discussi e spassosi è stato quello che ha visto protagonista Iva Zanicchi, accusata di aver avuto un “incidente” in diretta. Per essere chiari: si parlava di una presunta fuga in bagno a telecamere accese.

Il tutto, però, è stato smentito dalla stessa Iva, che ha ironizzato sull’accaduto. La notizia, seppur fake, è diventata virale, dimostrando quanto il pubblico italiano ami un po’ di sano gossip, soprattutto quando si tratta di volti storici della televisione.

La dichiarazione da brividi

Tra le tante dichiarazioni che hanno fatto scalpore in Rai, spicca quella di Raz Degan, ospite a “Da noi a ruota libera”. L’ex modello e attore ha raccontato della sua carriera come documentarista, rivelando un lato intimo e coraggioso: “Sono pronto a morire con la telecamera in mano. Faccio documentari e vado nei posti più pericolosi del mondo. Bisogna lasciare qualcosa di più di se stessi al mondo”. Una frase potente, che ha fatto riflettere il pubblico e lo studio.

Raz non si è fermato qui. Ha parlato della sua nuova avventura nella fiction “Un passo dal cielo”, dove interpreterà un personaggio misterioso e profondo. Nel frattempo, Degan è impegnato a chiudere il suo nuovo film e a promuovere il suo primo libro. La sua capacità di reinventarsi dopo innumerevoli partecipazioni sul piccolo schermo, da Ballando con le stelle in poi ha trovato nuova linfa con questa nuova avventura documentaristica. Il tutto è stato raccontato da Lanostratv.it.