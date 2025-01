Scusate ma io vado via, sono stufo | Al GF nessuno si aspettava il suo ritiro: valigie pronte e addio montepremi

Ci sono attimi di tensione nella casa del Grande Fratello. Da qualche ora un altro concorrente è al centro dell’attenzione perché vuole andare via. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Nell’ultima diretta del Grande Fratello sicuramente si è affrontato un argomento molto delicato che ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso. Al centro della faccenda c’è Helena Prestes che ha lanciato un bollitore con l’intento di colpire Jessica Morlacchi.

Poi qualche giorno prima Helena ha avuto una discussione con Ilaria Galassi e sembra che quest’ultima le abbia messo le mani addosso. Sicuramente Alfonso Signorini è stato costretto a intervenire con dei duri provvedimenti disciplinari.

Non a caso il televoto è stato annullato e, di conseguenza, chi ha già mandato il messaggio è stato rimborsato. Non è una situazione semplice, in quanto anche gli altri concorrenti della casa stanno mostrando i primi segni di cedimento.

Secondo quanto riportato sul sito lanostratv.it sembra proprio che uno di quelli più amati di quest’edizione andrà via perché non ne può più di alcune dinamiche che ormai sono sempre più frequenti nella casa. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Grande Fratello, un concorrente getta la spugna

Lui è sicuramente uno dei giovani più chiacchierati di quest’edizione perché è stato spesso al centro dell’attenzione. È nato a Milano nel 1996 in una zona periferica, ma nonostante tutto si è rimboccato le maniche per realizzare i suoi sogni. Ha svolto vari lavori, come cameriere, sommelier, animatore turistico e bodyguard.

Tuttavia ha intrapreso anche una carriera di modello, però non ha mai messo da parte l’idea di coltivare la passione per la recitazione. Infatti nel 2021 e il 2023 ha frequentato un’accademia di spessore e questo gli ha permesso di partecipare a degli spot pubblicitari, cortometraggi e produzioni teatrali. Nella casa attualmente sta vivendo degli alti e dei bassi con Shaila Gatta. Stiamo parlando di Lorenzo Spolverato.

“Voglio uscire perché…”, le parole inaspettate

In poche parole Lorenzo ha riferito durante una conversazione a Shaila che se non lo manderanno via sarà lui a prendere le valigie e varcherà la porta rossa più nota d’Italia. “Voglio uscire perché sono pieno qui”, ecco cosa ha detto anche ad Javier Martinez. Sul web la maggioranza sostiene che non andrà mai via.

“Ci lasceresti ad un livello noioso…Li lasci in una casa di riposo a tutti gli effetti. Tutto il concorrente devi vincerlo questo Gf”, queste sono le parole di una fan sfegatata. Per ora non si sa come andranno a finire le cose, ma è certo che si prenderanno dei provvedimenti disciplinari per quanto accaduto negli ultimi giorni.