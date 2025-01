Carlo Conti, avete mai visto sua moglie Francesca? Bellissima come poche: lavoro e indiscrezioni sul suo conto

In tanti si chiedono chi sia la moglie di Carlo Conti. Ecco chi ha conquistato il cuore del noto conduttore della Rai.

A breve Carlo Conti presenterà uno degli eventi canori più importanti dell’Italia, ovvero il Festival di Sanremo. Sarà un’impresa ardua dopo il grande successo ottenuto grazie ad Amadeus, però i fan sono convinti che riuscirà nella sua impresa con la sua indiscussa professionalità.

Al timone della conduzione del Dopo Festival ci saranno Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli mentre al Primo Festival ci sarà Bianca Guaccero, da poco reduce dal successo di Ballando con le Stelle. Pare anche che sarà coinvolta in questo grande progetto Giulia De Lellis.

Si occuperà dell’outfit dei Big che avranno modo di cantare sul palco dell’Ariston. Ciò significa che darà dei saggi consigli anche al fidanzato Tony Effe che sarà in gara con gli altri.

Tra un mese tutto questo diventerà realtà. Tuttavia in tanti si chiedono cosa fa Carlo Conti lontano dal contesto televisivo. Sicuramente trascorrerà del tempo con la famiglia. Ma chi è colei che gli sta accanto da anni? La risposta è immediata.

La moglie bellissima e talentuosa di Carlo Conti

In passato Carlo Conti era soprannominato Don Giovanni, dato che era difficile non subire il suo fascino. Poi è arrivata la sua lei che ha portato sull’altare il 16 giugno 2012. Su consiglio di Antonella Clerici i due si sono dati una possibilità e non si sono pentiti affatto. Eppure anche la loro love story ha vissuto degli alti e dei bassi.

Per fortuna c’è stato un lieto fine e con la nascita di un figlio tutto si è amplificato ancor di più. Lei non è un personaggio pubblico noto, ma i fan del conduttore sanno sicuramente chi è e di cosa si occupa. Ecco cosa è stato riportato sul sito fantastika.it.

Un amore intenso dal primo giorno

Lei non è altro che Francesca Vaccaro, la donna che da anni gli ha regalato serenità. Lavorava dietro le quinte del mondo dello spettacolo, in qualità di costumista e stilista della Rai. È stato un vero e proprio colpo di fulmine e la love story non ha mai sentito del fatto che lui sia più grande di di 11 anni. Sono convolati a nozze nel 2012 e dopo due anni è nato il figlio Matteo.

Attualmente la moglie è diventata la direttrice creativa di un marchio di abbigliamento di lusso ecosostenibile. Ha una boutique a Firenze diventata il punto di riferimento per chi se ne intende di alta moda. Le sue creazioni sono state molto apprezzate non solo per l’estetica, ma anche per i valori che mostra nel pieno rispetto della natura.