Alfonso me la sento, mandami in casa | Colpo a sorpresa al GF: stasera la casa si spacca in due, la Luzzi approva

Nonostante i momenti di tensione, il Grande Fratello può gioire di un ritorno tanto atteso. L’opinionista sicuramente apprezzerà questo colpo di scena.

In queste ore i fan del Grande Fratello sono tutti con il fiato sospeso per via di quanto accaduto qualche giorno fa nella casa tra alcuni inquilini. Andando nello specifico, stiamo parlando di Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Tutto ha avuto inizio a tavola quando la brasiliana stava distribuendo il pane e a un certo punto l’altra voleva prendere una fetta.

Helena ha chiesto di aspettare il suo turno e dopo ci sono stati degli insulti tra le due e la situazione è degenerata al punto tale che Helena è andata in cucina a prendere il bollitore con all’interno dell’acqua per rispondere all’ennesima offesa. Due inquilini le hanno fatto da muro, ma nonostante tutto lei ha lanciato il bollitore incurante delle conseguenze.

Sui social è stato riportato che il televoto è stato annullato e chi ha già inviato il messaggio per esprimere la preferenza sarà rimborsato. Ciò significa che ci saranno delle squalifiche previste per la prossima diretta.

Gli utenti social si stanno lamentando riferendo che il provvedimento disciplinare non dovrà essere preso solo nei confronti della bella brasiliana, ma anche di coloro che per mesi le hanno dato del filo da torcere. Nel frattempo su lanostratv.it è stata riportata una notizia che potrebbe far piacere a qualche telespettatore.

Un atteso ritorno nella casa del Grande Fratello

Nella prossima diretta ci sarà un clima teso per quanto accaduto. Helena ormai ha molti concorrenti contro che non le danno tregua. Infatti la maggior parte telespettatori è concorde nel dire che il suo gesto non è per niente giustificabile, ma bisogna analizzare cosa ha scatenato questa reazione.

Eppure Alfonso Signorini avrà modo di parlare anche di altro durante la puntata. La notizia potrebbe rallegrare gli animi non solo del pubblico, ma anche di chi popola la casa più spiata d’Italia.

Ennesimo colpo di scena nel reality della Mediaset

In poche parole Pamela Petrarolo è andata via dalla cada del Grande Fratello per affrontare dei problemi inerenti alla sua famiglia. Alfonso Signorini le ha sempre detto che la porta è aperta per lei e sembra proprio che tornerà in gioco. Questo scoop è stato segnalato su X Trash Tv Stellare.

Tuttavia potrebbe essere alta l’ipotesi della nomination d’ufficio per l’amica Ilaria Galassi per quanto accaduto settimana scorsa con Helena. Qualora si decidesse di prendere il provvedimenti anche con lei, quale sarà la sorte di Pamela? Per scoprirlo non ci resta che attendere l’imminente diretta che terrà incollati davanti allo schermo tanti telespettatori.