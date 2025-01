Maria si, siamo tornati insieme | La coppia più amata di UeD fa il grande passo: il 2025 si apre col botto

Un amatissima coppia di Uomini e Donne ha dato una bellissima notizia ai fan. Andiamo a scoprire chi sono i protagonisti del gossip delle ultime ore.

Uomini e Donne permette ai partecipanti di mettersi in gioco per trovare l’anima gemella e qualcuno riesce nel proprio intento. In questi giorni, per esempio, l’ex tronista Paolo Crivellin si è inginocchiato davanti agli occhi increduli della scelta Angela Caloisi per farle la proposta di matrimonio. Lei tra le lacrime di commozione non ha esitato a pronunciare il fatidico sì.

Paolo si è seduto sul trono tanti anni fa e da allora i due hanno vissuto la love story lontana dalle telecamere senza mai mai far parlare in negativo per tradimenti o altro ancora. Loro sono il chiaro esempio che anche in un programma televisivo si può trovare il vero amore.

Anche Teresa Langella e Lorenzo Riccardi hanno avuto la stessa fortuna incontrando rispettivamente Andrea Dal Corso e Claudia Dionigi. A distanza di pochi mesi sono convolati a nozze per la gioia dei telespettatori. Per quanto riguarda i tronisti attuali, sembra che Martina De Ioannon a breve farà la sua scelta.

Nelle ultime ore si sta parlando anche di un altro tronista che ha appassionato tutti con il suo percorso sentimentale all’interno dello studio. Ha fatto parte dell’edizione precedente. Il motivo per cui è al centro dell’attenzione non è passato inosservato sul web. Ecco di chi si tratta.

Uomini e Donne, ex tronista ha dato il lieto annuncio

Lui è stato un tronista che è entrato nel cuore di tutti i telespettatori perché genuino è senza grilli per la testa. Ha tenuto tutti con il fiato sospeso perché fino all’ultimo non era chiara la sua scelta. Le due arrivate fino alla fine del percorso del trono sono state Beatriz D’Orsi e Raffaella Scuotto. All’inizio Beatriz sembrava quella preferita, ma poi c’è stato un colpo di scena inaspettato.

Stiamo parlando di Brando Ephrikian, il quale tempo fa comunicò ai follower di essersi lasciato. Probabilmente avranno influito le segnalazioni fatte sul suo conto mentre era in discoteca. Come se non bastasse la distanza da geografica ha inciso al punto tale che la storia d’amore ha avuto una battuta d’arresto. Per fortuna sembra che ora le cose siano cambiate in meglio.

Un ritorno di fiamma tanto desiderato dai fan

Secondo quanto riportato sul sito comingsoon.it sembra che i due siano tornati insieme e la notizia è arrivata tramite un video pubblicato su TikTok da Brando. Si vede una ragazza girata di spalle, però fino alla fine non si era certi che si trattasse proprio di Raffaella.

Insieme hanno trascorso il Capodanno a Venezia ed è stato un modo per ripartire da zero. Per la gioia di tutti coloro che hanno sempre creduto nel loro amore adesso pare che abbiano intenzione di fare le cose serie.