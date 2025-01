Voglio la Sardegna a Sanremo | Carlo Conti dopo la Cucciari piazza il colpo GOLD: nome internazionale

Carlo Conti spiazza tutti proponendo a un amatissimo volto del mondo della musica un ruolo che farebbe gola a chiunque. Ecco di chi si tratta.

Ormai manca poco al Festival di Sanremo, ma stavolta al timone della conduzione ci sarà Carlo Conti. Amadeus negli anni precedenti ha stravolto totalmente l’evento avvalendosi dell’aiuto del collega e amico Fiorello.

Adesso si proporrà sicuramente un Festival diverso da quelli precedenti, ma in tanti sostengono che sarà ugualmente un successo. Il merito è senza dubbio dei cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston. Tra questi possiamo menzionare Achille Lauro, Gaia, Francesco Gabbani, Noemi, Irama, Simone Cristicchi, Elodie e Tony Effe.

Carlo Conti ha voluto Alessandro Cattelan e Selvaggia Lucarelli al timone della conduzione del Dopo Festival e pare che abbia puntato volentieri su Giulia De Lellis per quanto riguarda la questione inerente agli outfit che saranno assegnati ai partecipanti.

Poi di recente è emerso un altro retroscena che riguarda in questo caso i co-conduttori. Secondo Dagospia è stato riportato che sarà certa la presenza di Geppi Cucciari sul palco accanto al conduttore. Tuttavia non è questa la notizia che sta facendo impazzire gli italiani.

Un cantante in qualità di co-conduttore del Festival di Sanremo

Sul sito lanostratv.it è stato fatto il nome di un altro possibile co-conduttore. Si tratta di un cantante e in questo caso non si esibirà quest’anno proponendo uno dei suoi bellissimi brani musicali. È nato a Milano il 12 settembre 1992 e ha raggiunto la popolarità partecipando a Sanremo Giovani nel 2018 con Gioventù Bruciata.

Ha vinto successivamente il Festival di Sanremo ben due volte: nel 2019 con Soldi e nel 2022 con Blanco proponendo la canzone Brividi. Questo gli ha dato modo di rappresentare in Italia all’Eurovision song contest sia dell’edizione 2019 di Tel Aviv che del 2022 di Torino. Molti avranno già capito di chi si sta parlando.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Caniglia (@edoardocaniglia)

Dopo Marco Mengoni c’è lui! Le fan in estasi

Il cantante in questione è Mahmood. Sembra che Carlo Conti gli abbia chiesto di presenziare una sera all’evento accanto a lui. L’anno scorso questa sorte toccò a Marco Mengoni. Le fan saranno sicuramente contente di vederlo anche se non proporrà alcun brano.

Eppure la proposta sarebbe stata fatta anche a Serena Rossi. Per quanto riguarda gli ospiti internazionali non è ancora chiaro se ci saranno. Probabilmente in questo caso si sta puntando sul silenzio per creare una sorta di suspense. Per questo motivo non resta altro da fare che attendere ulteriori notizie.