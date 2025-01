Maria ecco la data delle nozze, vieni? La De Filippi sistema un’altra coppia storica: migliaia di like alla proposta live

Nozze in arrivo per un’altra coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Maria De Filippi e il pubblico Sono al settimo cielo.

Uomini e Donne è il programma televisivo che va in onda il primo pomeriggio su canale 5 e da la possibilità ai partecipanti di trovare l’anima gemella tra vari pretendenti. Qualcuno riesce in quest’impresa fino ad arrivare all’altare. Di recente, per esempio, si sono sposati due ex tronisti amatissimi: Teresa Langella e Lorenzo Riccardi con le rispettive scelte Andrea Dal Corso e Claudia Dionigi.

All’inizio nessuno aveva scommesso su queste love story, ma con il tempo in tanti si sono ricreduti. Loro sono la chiara dimostrazione che è possibile trovare l’amore all’interno di un contesto televisivo. Tuttavia spesso non si è mossi da nobili sentimenti, ma per fortuna gli inganni vengono a galla.

Di recente sui social è stata divulgata la notizia della fine del trono di Michele Longobardi, dal momento che è emerso che ha avuto una frequentazione al di fuori del contesto di Uomini e Donne fino a inizio dicembre.

Lei è stata la scelta dell’ex tronista Luca Daffrè. A poco sono servite alle sue scuse, le quali saranno mandate in onda subito dopo la pausa natalizia. Nel frattempo i fan del programma stanno facendo i salti di gioia per una splendida notizia: un ex tronista presto convolerà a nozze. Andiamo a scoprire di chi si tratta.

Nozze in arrivo per una coppia di Uomini e Donne

Lui è stato un tronista nel 2018 e lei era una delle tante corteggiatrici. Nonostante i mille dubbi, sono andati via mano nella mano. Con il tempo hanno raggiunto una stabilità tale da non essere mai protagonisti del gossip. Infatti hanno sempre vissuto la loro relazione lontani dalle telecamere.

Entrambi sono seguiti da tantissimi follower su Instagram, in quanto affascinanti e coinvolgenti per la forza del loro amore. Durante una vacanza in montagna lui si è inginocchiato per fare la proposta mentre lei, incredula, non è riuscita a nascondere l’emozione. Stiamo parlando di Paolo Crivellin e Angela Caloisi.

“Non c’è regalo più bello che potessi farmi”

Il video della proposta di matrimonio è stato condiviso dalla pagina Instagram @xoxo_socialgossip e ha ottenuto tantissimi like da meno di 24 ore. Si vede Paolo tenere le mani della bellissima fidanzata e a un certo punto dopo un bacio si è inginocchiato. Lei tra le lacrime ha detto sì.

“Mi si è fermato il cuore quando ho visto che con gli occhi lucidi mi hai detto tutto quello che tenevi dentro. Non penso di poter riuscire a trovare mai le parole giuste per parlare di noi, ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente e non c’è il regalo più bello che potessi farmi”, ecco cosa ha scritto Angela nella didascalia del post che include il video.